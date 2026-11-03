ABD'de açık iş sayısı eylülde 7 milyon 523 bine yükselerek piyasa beklentilerini aştı

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NEW ABD'de JOLTS açık iş sayısı, eylülde 7 milyon 523 bine yükselerek piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı, eylül ayına ilişkin JOLTS açık iş sayısı verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkedeki açık iş sayısı eylülde bir önceki aya kıyasla 333 bin artarak 7 milyon 523 bine ulaştı. Piyasa beklentisi, açık iş sayısının bu dönemde 7 milyon 150 bin olması yönündeydi. Açık iş sayısı ağustosta 7 milyon 190 bin olarak kaydedilmişti.

Eylülde açık iş pozisyonları, eyalet ve yerel yönetimlerde eğitim sektörü hariç arttı. İmalat, inşaat ve toptan ticaret sektörlerinde de açık iş sayısı arttı.

İşe alım sayısı eylülde önceki aya göre 131 bin artarak 5 milyon 402 bine yükseldi.

İstifa, işten çıkarma ve diğer ayrılmaları kapsayan toplam işten ayrılma sayısı ise aynı dönemde 144 bin artışla 5 milyon 319 bine çıktı.

ABD'de kendi isteğiyle işinden ayrılan çalışanların sayısı, eylülde 3 milyon 365 bin ile Mart 2025'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Kaynak: AA