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ABD bütçe açığı Temmuz'da yüzde 48 arttı

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ABD'de federal bütçe açığı, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre %48 artarak 432 milyar dolara yükseldi. 2026 mali yılının ilk 10 ayında toplam açık 1,79 trilyon doları buldu. Artışta, bazı ödemelerin ağustos yerine temmuzda yapılması etkili oldu.

ABD'de federal hükümetin bütçe açığı, temmuzda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 48 artarak 432 milyar dolara yükseldi.

ABD Hazine Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin bütçe dengesi raporunu yayımladı.

Buna göre, 1 Ekim 2025'te başlayan ve 30 Eylül'de sona erecek 2026 mali yılının onuncu ayında federal hükümetin bütçe açığı 432 milyar dolar oldu.

Federal hükümet, geçen yılın temmuz ayında 291 milyar dolarlık bütçe açığı vermişti.

Böylece bütçe açığı temmuzda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 48 arttı.

Bu dönemde bütçe açığında yaşanan artışta, normal şartlarda ağustos ayında yapılması gereken askeri ödemeler, gaziler için yardımlar ve Medicare gibi ödemelerin ağustos ayının ilk gününün hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle temmuz ayına çekilmesi etkili oldu.

Piyasa beklentisi, federal hükümetin temmuzda 348,3 milyar dolar bütçe açığı vermesi yönündeydi.

Hükümetin gelirleri temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1 azalarak 334 milyar dolara gerilerken, harcamaları yüzde 22 artarak 766 milyar dolara yükseldi.

??????On aylık bütçe açığı 1,8 trilyon dolara yaklaştı

Ülkede 2026 mali yılının onuncu ayı olan temmuz itibarıyla federal hükümetin toplam bütçe açığı ise 1,79 trilyon dolara ulaştı.

Hükümetin bütçe açığı, 2025 mali yılının aynı döneminde 1,63 trilyon dolar seviyesinde gerçekleşmişti.

Böylece 2026 mali yılının ilk 10 ayında bütçe açığı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10 arttı.

Toplam bütçe açığı, 2026 mali yılının bitmesine iki ay kala 2025 mali yılının tamamında kaydedilen 1,77 trilyon dolarlık açığı geride bıraktı.

Söz konusu dönemde gelirler yüzde 3 artarak 4,48 trilyon dolara çıkarken, harcamalar yüzde 5 artışla 6,28 trilyon dolara yükseldi.

Kaynak: AA
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