ABD Başkanı Biden: Rusya ekonomisi ilk 20'ye giremeyecek

ABD Başkanı Joe Biden, Varşova'ya gerçekleştirdiği ziyaretin ikinci gününde Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile Ukrayna konusunu görüşmesinin ardından kamuoyuna açıklamalarda bulundu.

"UKRAYNA HALKININ YANINDAYIZ, NOKTA"

Ukrayna ve halkınun şu anda cephede ülkelerini kurtarmak için savaştığını söyleyen Biden, "Tüm özgür hakları bir araya getirmek için, inanç özgürlüğü, basın özgürlüğü için. Bunlar abluka altında oldu, savaş verdik. Her nesil demokrasi düşmanlarına karşı savaş verdi. Ukrayna halkına mesajım; Biz yanınızdayız. Nokta. Macaristan, Polonya, 1958, Çekoslovakya demokratik kalkınmayı ezdi. Ta ki Berlin ve Sovyet baskısı yıkılana kadar. Demokrasi savaşı burada bitmedi. Son 30 yılda otokrasi güçleri yeninden ayaklandı. Onların özelliklerini tanıyoruz; demokratik özgürlüğe, hakikate düşmanlık. Rusya bugün demokrasiyi boğuyor." dedi.

"PUTİN TEKLİFLERİN HEPSİNİ REDDETTİ"

Açıklamalarının devamında Biden, "Putin Nazilerden arındırdığını söylüyor. Bu bir yalan. Zelenski demokratik yollarla seçildi. Kendisi Yahudi. Ailesi soykırımda öldürüldü. Putin çıkıp güçle kazanabileceğini söylüyor. Ve demokrasi gücünü eyleme koyalım. Böylece otokrasiyi yenelim. Kremlin NATO genişlemesini emperyalist güçlenme olarak ifade ediyor. NATO savunma ittifakıdır. Hiçbir zaman Rusya'yı yok etmeyi planlamamıştır. Defalarca telefonda görüştük. Gerçek diplomatik çözümler önerdik. Her tarafın güvenliğini artırmak için. Putin tekliflerin hepsini reddetti. Yalanlarla bize geldi. Rusya şiddete meyilliydi. 'Saldıracaklar' dedik. Defalarca dile getirdik bunu. Defalarca Ukrayna'yı işgal etmeyeceğiz dediler." ifadelerini kullandı.

"RUS EKONOMİSİ İLK 20'YE GİREMEYECEK"

Rusya'ya yapılan ambargolar hakkında da konuşan Biden, "Bu en temel insan içgüdülerinden biridir. Gücü ve dezenformasyonu kullanarak açlıklarını gidermeye çalışıyorlar. 2. Dünya savaşından sonra kurulan bu düzene karşı çıkmaktır bu. Tehdidin ciddiyeti çok büyük. Bu yüzden batının verdiği tepki çok büyük oldu. Çok büyük bedel ödetecek cevaplar verdik. Rusya'nın Merkez Bankası küresel fonlara erişemiyor şu anda. Rus ekonomisini kalbinden vurduk. Enerji ithalatını engelledik. Oligarklara yaptırımlar getirdik. Şimdi de onlar acıyı birlikte çekmeli. 400'den fazla özel çok uluslu şirket Rusya'yı terk etti. Ruble neredeyse çöp oldu. 200 Ruble şu anda 1 dolar. Ekonomi şu anda yarı yarıya çökmeyle karşı karşıya. Rus ekonomisi şimdi ilk 20'ye bile giremeyecek durumda." ifadelerini kullandı.

"BEDEL ÖDEMELİYİZ"

Biden, Rus halkına da seslenerek "Rus halkı, eğer dinleyebiliyorsanız iyi dinleyin. Siz düşmanımız değilsiniz. Buradaki katliamı memnuniyetle karşıladığını düşünmüyorum. Şehirlerin ablukaya alınmasını, vatandaşların kaçmasını istediğini düşünmüyorum. Putin bu savaşı bitirebilir ve bitirmeli. Avrupa'nın kalanına mesajım şu; Özgürlük için bir savaş başladı. Avrupa Rus fosil yakıtlarına olan bağımlılığını bitirmeli ve biz size yardım edeceğiz. Uzun vadede ekonomik güvenliği sağlamak ve gezegenin hayatta kalabilmesi için hepimizin temiz, güvenilir enerjiye geçmesi lazım. Bunu sağlayabiliriz. Kremlin'den gelen yolsuzlukla mücadele etmeliyiz, Rus halkına destek vermeliyiz. Son olarak birliğimizi bozmamalıyız. Hepimiz elimizden geleni yapmalıyız. Bu yüzden Avrupa'ya bir daha geldim bu hafta. Net ve kararlı bir mesaj vermek için. Tüm özgürlüğü seven ülkelere. Şu anda uzun vadeli taahhüt vermeliyiz. 10 yıllarca birlikte kalmalıyız. Bedel ödemeliyiz. Bu bizim neslin görevidir." dedi.