Haberler

ABB'nin İzmir Tesisinde 1 Milyon Kilovatsaat Yenilenebilir Enerji Üretildi

ABB'nin İzmir Tesisinde 1 Milyon Kilovatsaat Yenilenebilir Enerji Üretildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsviçre merkezli teknoloji firması ABB, İzmir'deki tesisinde güneş enerjisinden 1 milyon kilovatsaat yenilenebilir enerji üretti. Yönetim Kurulu Başkanı Başar Vural, bu başarıyı sürdürülebilir bir gelecek için kararlılıklarının bir göstergesi olarak nitelendirdi ve karbon ayak izini azaltma hedeflerini vurguladı.

İsviçre merkezli elektrifikasyon ve otomasyon çözümleri sunan global teknoloji firması ABB, İzmir'deki tesisinde güneş enerjisinden 1 milyon kilovatsaat yenilenebilir enerji üretti.

ABB Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Başar Vural, Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (İAOSB) tesislerinde basın mensuplarıyla buluştu.

Vural, firma olarak karbon ayak izini azaltmaya odaklandıklarını belirtti.

İzmir'deki GES projeleriyle yalnızca kendi operasyonlarının yanı sıra sanayiye örnek olacak dönüşüm modeli sunduklarını ifade eden Vural, şunları kaydetti:

"Ulaştığımız 1 milyon kilovatsaat yenilenebilir enerji üretimi, sürdürülebilir bir gelecek için kararlılığımızın somut bir yansımasıdır. İAOSB'de yer alan üretim tesisinin çatısına 2023'de devreye alınan GES, bugüne kadar 1 milyon kilovatsaat yenilenebilir enerji üreterek şirketin karbon ayak izini önemli ölçüde azalttı. Bu enerji üretim miktarı, yaklaşık 626 bin 100 kilogram karbondioksit emisyonunun engellenmesi ve 52 binin üzerinde ağacın korunmasına karşılık geliyor."

Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Ekonomi
Sırrı Sakık: Mustafa Kemal Atatürk'e olan saygım sonsuzdur

O sözlerle Atatürk'ü mü hedef aldı? Sakık'tan ezber bozan çıkış
Bazı meslek gruplarına yıllık harç zorunluluğu getiriliyor! Peki kimden ne kadar alınacak? İşte detaylar

Düzenleme Meclis'te! İşte harç zorunluluğu getirilecek meslekler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 yıl sonra duş alıp tıraş olan Barış'ın annesi evladıyla ilgili tek bir şey istiyor

3 yıl sonra duş alıp tıraş olan Barış'ın annesinin tek bir isteği var
Bitmesine 2 dakika kalan maç yarıda kaldı! Nedeni inanılmaz

Bitmesine 2 dakika kalan maç tamamlanamadı! Nedeni inanılmaz
Polis ekiplerinin sabrını sınayan alkollü sürücü: Amcam MİT'te çalışıyor, lahmacun 60 lira

Polislerin sabrını sınadı: Amcam MİT'te çalışıyor, lahmacun 60 lira
'Her şeyini satıyor' iddialarına Burak Özçivit'ten ilk kez yanıt geldi

Burak Özçivit ülkeyi mi terk ediyor? İddialara yanıt geldi
3 yıl sonra duş alıp tıraş olan Barış'ın annesi evladıyla ilgili tek bir şey istiyor

3 yıl sonra duş alıp tıraş olan Barış'ın annesinin tek bir isteği var
Ehliyet yenilemede son tarih yaklaşıyor! Ücret 15 TL'den 7.500 TL'ye çıkıyor

Zaman daralıyor! Bu tarihten sonra cepten 15 TL değil 7.500 TL gidecek
Bu adamı tanıyor musunuz? 1 gol daha atarsa Ronaldo'yu bile sollayacak

Bu adamı tanıyor musunuz? 1 gol daha atarsa Ronaldo'yu bile sollayacak
Yemekhaneye alınmayan öğrenciler öğle yemeğini sokakta yemek zorunda kalıyor

Eğitim yuvasında utandıran görüntü! Çocuklar taş üstünde yemek yiyor
Yargıtay'dan boşanma davalarıyla ilgili emsal tazminat kararı

Yargıtay'dan boşanma davalarıyla ilgili emsal tazminat kararı
İrem Derici test sonucunu böyle duyurdu

İrem Derici test sonucunu böyle duyurdu
Öcalan'ın 'Umut hakkı' talebi sonrası DEM Parti harekete geçti

Öcalan'ın talebi sonrası DEM'den tansiyonu yükseltecek hamle
Kanında yasaklı madde tespit edilen Dilan Polat, ağlayarak isyan etti

Dilan Polat sonuçlar çıkar çıkmaz gözyaşlarına boğuldu
Kobra Murat'tan Güllü açıklaması: Yanlış anlaşıldım, özür diliyorum

Cinayet iddialarının ardından Kobra Murat'tan yeni açıklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.