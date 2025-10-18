ABB'nin İzmir Tesisinde 1 Milyon Kilovatsaat Yenilenebilir Enerji Üretildi

İsviçre merkezli elektrifikasyon ve otomasyon çözümleri sunan global teknoloji firması ABB, İzmir'deki tesisinde güneş enerjisinden 1 milyon kilovatsaat yenilenebilir enerji üretti.

ABB Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Başar Vural, Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (İAOSB) tesislerinde basın mensuplarıyla buluştu.

Vural, firma olarak karbon ayak izini azaltmaya odaklandıklarını belirtti.

İzmir'deki GES projeleriyle yalnızca kendi operasyonlarının yanı sıra sanayiye örnek olacak dönüşüm modeli sunduklarını ifade eden Vural, şunları kaydetti:

"Ulaştığımız 1 milyon kilovatsaat yenilenebilir enerji üretimi, sürdürülebilir bir gelecek için kararlılığımızın somut bir yansımasıdır. İAOSB'de yer alan üretim tesisinin çatısına 2023'de devreye alınan GES, bugüne kadar 1 milyon kilovatsaat yenilenebilir enerji üreterek şirketin karbon ayak izini önemli ölçüde azalttı. Bu enerji üretim miktarı, yaklaşık 626 bin 100 kilogram karbondioksit emisyonunun engellenmesi ve 52 binin üzerinde ağacın korunmasına karşılık geliyor."