ABB Beypazarı serasında üretilen fideler deprem bölgesine sevk ediliyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) Ankara Altınpark İşletmeleri (ANFA) Sera Beypazarı-2'de yetiştirilen fideler, Kahramanmaraş depreminden etkilenen çiftçilere destek amacıyla afet bölgesindeki üreticilere gönderiliyor.

İlçedeki seralarda incelemelerde bulunan ANFA Genel Müdürü Yıldırım Özer, AA muhabirine, Kahramanmaraşlı çiftçilere 400 bin litre organomineral sıvı gübresi desteği sağladıklarını söyledi.

Özer, seralarda yetiştirilen sebze fidelerinden 2 milyonunun deprem bölgesine gönderileceğini anımsatarak, bu kapsamda da sevkiyata birkaç gün önce başladıklarını vurguladı.

Bölgeye şu an için 10 tır sebze fidesi gönderdiklerinin altını çizen Özer, "Bir nebze de olsun Kahramanmaraşlı çiftçilerin yaralarına merhem olmaya çalışıyoruz. Seralarımızdan toplamda 1 milyon biber ve 1 milyon domates fidesi deprem bölgesine gönderilecek. Deprem bölgesindeki yaraları sarmak için ANFA ve Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." dedi.