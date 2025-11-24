Haberler

AB ve ABD'den Çelik Tarifelerinde Düzenleme

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avrupa Birliği, ABD ile çelik tarifelerini düşürmek ve bu alanda işbirliğini artırmak istiyor. AB'nin Ticaretten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic, Brüksel'de yapılan toplantıda, çelik ve türevleri konusunda gümrük vergilerinin azaltılması gerektiğini vurguladı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Ticaretten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic, ABD ile çelik ve türevlerindeki tarifeleri düşürmek ve bu alanda daha yakın işbirliği yapmak istediklerini söyledi.

Sefcovic, AB ülkelerinin ticaret bakanlarının Brüksel'de gerçekleştirdiği toplantı girişinde basına açıklamalarda bulundu.

Toplantının bir bölümüne ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer'in katılacağını ifade eden Sefcovic, AB ile ABD arasında yaz aylarında "güçlü" bir ticaret anlaşması yapıldığını, bugün anlaşmanın uygulanmasının değerlendirileceğini belirtti.

Sefcovic, AB'nin ABD ile arasındaki ticari anlaşmaya ilişkin taahhütlerini yerine getirdiğine işaret ederek, "Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG), nükleer ve petrolü kapsayan AB stratejik enerji alımları bu yıl 200 milyar dolara ulaştı." dedi.

ABD'nin AB'nin LNG ithalatındaki payının uzun vadeli sözleşmeler sonucunda yüzde 45'ten yüzde 60'a kadar yükseldiğini anlatan Sefcovic, AB'nin ocak ayından bu yana ABD'ye yaptığı yatırımların da yaklaşık 154 milyar avroya yükseldiğini, Avrupa firmalarının 40 milyar doları aşan çip alımına ilişkin sözleşmeleri de müzakere ettiğini söyledi.

Sefcovic, "Özellikle çelik ve türev ürünler konusunda, hem gümrük vergilerini azaltmak hem de küresel kapasite fazlasıyla birlikte mücadele etmek için daha fazla çalışma yapılması gerektiğini kabul ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

AB'nin çelik konusunda işbirliğine öncelik verdiğini söyleyen Sefcovic, kritik mineraller ve güvenilir tedarik zincirleri konularını da ele alacaklarını belirtti.

Sefcovic, AB bakanlarına, Çin ile ilişkileri Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de dahil olmak üzere devam eden serbest ticaret anlaşmaları müzakereleri hakkında bilgi vereceğini sözlerine ekledi.

AB ve ABD arasında temmuz ayındaki anlaşma kapsamında, ABD, AB'den ithal ürünlerin çoğuna yüzde 15 gümrük vergisi uygularken, AB'nin ABD ürünlerine yönelik vergileri kaldırmasında uzlaşı sağlanmıştı.

Bu arada, ABD, AB'den ithal edilen çeliğe yüzde 50 gümrük vergisi uyguluyor.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı, 15 bin öğretmen ataması gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı, binlerce gencin hayali gerçekleşti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk Mutfağından Çökertme ve Cağ Kebabı, Dünyanın En İyi Yemekleri Listesinde İlk 10'da

Çökertme ve Cağ Kebabı, Dünyanın En İyi Yemekleri Listesinde İlk 10'da
Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan kulübe haciz geldi

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan kulübe haciz geldi
Milyoner'e ilk dakikadan veda etti! Elendiği soru stüdyoda soğuk duş etkisi yarattı

Yarışmacının ilk soruya verdiği cevapla stüdyo buz kesti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan komisyonun İmralı kararına ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan komisyonun İmralı kararına ilk yorum
Türk Mutfağından Çökertme ve Cağ Kebabı, Dünyanın En İyi Yemekleri Listesinde İlk 10'da

Çökertme ve Cağ Kebabı, Dünyanın En İyi Yemekleri Listesinde İlk 10'da
Erbakan'ın 8 dakikalık konuşması Pakistan'daki konferansa damga vurdu

Erbakan'ın 8 dakikalık konuşması uluslararası konferansa damga vurdu
Koli basili uyarılarını umursamayan kadın telefonu için nehre girdi

Koli basilini umursamadı, telefonu için nehre girdi
Serdar Ortaç'ın eski eşinden intikam almak için başvurduğu yöntem akılalmaz

Serdar Ortaç'tan akılalmaz intikam! Eski eşini çılgına çevirdi
Düşen C-130 uçağında incelemeler sona erdi

Düşen C-130 uçağı incelemeleri tamamlandı
Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı! 11 üründe tespit edildi

Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı
Siirt Üniversitesi'nde bölüm başkanı evinde ölü bulundu

Üniversiteyi yıkan haber! Bölüm başkanı lojmanda ölü bulundu
Erdoğan 'Felaketi yaşıyoruz' demişti, nüfus rakamları haklı çıkardı

Erdoğan "Felaketi yaşıyoruz" demişti, rakamlar haklı çıkardı
Evli çift boğularak can verdi! Yakınlarının feryatları yürekleri dağladı

Evli çift boğularak can verdi! Yakınlarının feryatları yürek dağladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.