AB üyesi 5 ülke enerji firmalarına beklenmedik kar vergisi getirilmesini talep etti

Almanya, İtalya, İspanya, Avusturya ve Portekiz maliye bakanları, enerji fiyatları nedeniyle meydana gelen beklenmedik karların vergilendirilmesi için Avrupa Birliği genelinde yeni bir düzenleme yapılmasını istedi. Mektuplarında, bu durumun Avrupa ekonomisi üzerinde önemli bir yük oluşturduğuna dikkat çekildi.

Avrupa Birliği (AB) üyesi 5 ülkenin maliye bakanı, enerji fiyatlarının yol açtığı beklenmedik karların vergilendirilmesi için AB genelinde yeni bir düzenleme yapılması çağrısında bulundu.

Almanya, İtalya, İspanya, Avusturya ve Portekiz maliye bakanlarının imzasını taşıyan ve AB Komisyonunun İklim, Net Sıfır ve Temiz Büyümeden Sorumlu Üyesi Wopke Hoekstra'ya 3 Nisan'da gönderdikleri "beklenmedik karların vergilendirilmesi" konulu mektup kamuoyuyla paylaşıldı.

Mektupta, "Orta Doğu'daki çatışma petrol fiyatlarının yükselmesine neden olmuş, bu durum Avrupa ekonomisi ve Avrupa vatandaşları üzerinde önemli bir yük oluşturmuştur." ifadesi kullanıldı.

Ortaya çıkan yükün adil bir şekilde dağıtılmasının önemine işaret edilen mektupta, söz konusu 5 ülkenin bakanının mart ayı sonundaki Avro Bölgesi Maliye Bakanları toplantısında enerji şirketlerinin elde ettiği beklenmedik karların vergilendirilmesine yönelik tedbirleri destekledikleri kaydedildi.

Mektupta, benzer bir uygulamanın daha önce Rusya-Ukrayna savaşının başladığı 2022 yılında, yüksek enerji fiyatlarına karşı acil müdahale kapsamında getirilen geçici dayanışma katkısı ile hayata geçirildiği hatırlatıldı.

Mevcut piyasa bozulmalarının ve mali engellerin göz önünde bulundurulmasının önemine dikkat çekilen mektupta, AB Komisyonundan Birlik genelinde uygulanacak benzer bir katkı mekanizmasını hızla geliştirmesi istendi.

Mektupta, beklenmedik karların vergilendirilmesine ilişkin düzenlemenin sağlam bir hukuki temele dayanması ve üye ülkelerin bireysel önlemlerine engel teşkil etmemesi gerektiği ifade edildi.

Beklenmedik kar (windfall profits), şirketlerin kendi performanslarından çok piyasa koşullarındaki ani değişimler, arz şokları veya beklenmedik olaylar gibi çeşitli dış gelişmeler sayesinde elde ettikleri olağanüstü yüksek kazançları ifade ediyor.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker
