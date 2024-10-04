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AB Ülkeleri, Çin elektrikli otomobillerine yüzde 45 vergi uygulayacak

AB Ülkeleri, Çin elektrikli otomobillerine yüzde 45 vergi uygulayacak
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Avrupa Birliği, Çin'den ithal edilen elektrikli otomobillere ek gümrük vergisi uygulanmasına ilişkin teklife üye ülkelerin destek verdiğini duyurdu. Çin'in tepkisini çekmesi kesin olan bu karara Pekin'in misilleme uygulanması durumunda küresel ekonomi savaşlarının daha da kızışacağını kesin gözle bakılıyor.

ABD yönetiminin Çin'de üretilen donanım ve yazılımların Amerika'da kullanımını yasaklayacağına ilişkin adımı sonrası bu Kez Avrupa Konseyi benzer bir adım attı. Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Çin yapımı elektrikli otomobillere yüzde 45'e varan oranda ilave gümrük vergisi uygulanması teklifine destek verdi.

ÇİNLİ OTOMOTİV MARKALARINA YENİ VERGİ

AB Komisyonu, Çin'den ithal edilen elektrikli otomobillere ek gümrük vergisi uygulanmasına ilişkin teklifin üye ülkelerden gerekli ölçüde destek aldığını duyurdu. Açıklamada, "AB Komisyonu'nun Çin'den yapılan elektrikli otomobil ithalatına nihai karşıt vergiler koyma önerisinin kabulü AB ülkelerinden gerekli desteği aldı." ifadesi kullanıldı. Bunun, komisyonun sübvansiyon karşıtı soruşturmasının tamamlanmasında önemli bir adım olduğuna işaret edilen açıklamada, AB ve Çin'in Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarıyla uyumlu olan alternatif çözümler üzerinde çalışmayı sürdürdüğü kaydedildi. Açıklamada, soruşturmadaki kesin bulguları içeren uygulama yönetmeliğinin ise en geç 30 Ekim 2024'e kadar AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanacağı belirtildi.

ALMANYA VE MACARİSTAN TEKLİFE KARŞI

Komisyonun teklifi, AB nüfusunun yüzde 65'ini temsil eden 15 üye ülkenin nitelikli çoğunluğunun karşı oy kullanması durumunda önlenebiliyor. Başta Fransa ve İtalya'nın desteklediği ek vergi uygulamasına, Almanya ve Macaristan karşı çıkıyor.

ÇİNLİ FİRMALAR AVRUPA'DA YÜKSELİŞTE

Son yıllarda Avrupa ülkelerinde satılan elektrikli otomobillerde Çin üreticilerinin payı hızla yükseliyordu. Çin'de üretilen düşük fiyatlı ve sübvanse edilmiş elektrikli otomobillerin satışları rakiplerini geride bırakıyordu. AB Komisyonu, temmuzda Çin'de üretilen elektrikli otomobillerin Birlik üyesi ülkelere ithalatında geçici ilave vergi uygulamaya başlanacağını açıklamıştı. Karar öncesinde AB, Çin'den ithal edilen elektrikli araçlara yüzde 10 vergi uyguluyordu.

KASIM AYINDA TAHSİLAT BAŞLAYACAK

Son uygulama ile Tesla'nın Çin'de üretilen modellerine yüzde 7,8, BYD'ye yüzde 17, Geely'e yüzde 18,8, soruşturmada işbirliği yapan ancak listelenmeyen üreticilere yüzde 20,7, SAIC ve işbirliği yapmayan diğer şirketlere ise yüzde 35,3 oranında ek vergi gelmesi bekleniyor. Son vergi oranları yürürlükteki yüzde 10'un üzerine ilave edilmesi öngörülüyor. Yüzde 45'i bulan vergilerin kasım ayı başında tahsil edilmeye başlanması bekleniyor.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi

Uluslararası İlişkiler Avrupa Birliği Otomobil Politika Ekonomi Pekin

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