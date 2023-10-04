AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Mersin Uluslararası Limanı'nda İncelemelerde Bulundu

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, beraberindeki 11 ülkenin Ankara büyükelçileri ve temsilcileriyle birlikte Mersin Uluslararası Limanı'nı ziyaret etti. Limanı inceleyen heyet, yük transferlerini ve çevreyi inceledi. Meyer-Landrut, gazetecilere yaptığı açıklamada, Mersin'in önemli bir şehir olduğunu ve denizle ilgili çalışmaları ele alacaklarını belirtti.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Mersin'i ziyaretlerinin ana temasının deniz olduğunu belirterek, "Akdeniz'e birçok Avrupa ülkesi sınırı var biliyorsunuz. Burası ortak coğrafyamız. Bu bölgeyi, bu denizi iklim değişikliği çok daha hızlı ısıtıyor. Isınma daha hızlı gerçekleşiyor, bu konuları ele alacağız" dedi.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, beraberinde 11 Avrupa ülkesinin Ankara büyükelçisiyle birlikte Mersin Limanı'nda incelemelerde bulundu. Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş.'nin (MIP) Genel Müdürü Ajay Kumar Singh tarafından karşılanan heyet, daha sonra botlarla liman sahası içinde deniz turu attı. Burada Genel Müdür Singh tarafından büyükelçilere liman ile ilgili bilgiler verildi. İncelemenin ardından açıklamalarda bulunan AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, bugün ve yarın Mersin'de çeşitli ziyaretler gerçekleştireceklerini belirterek, "Ziyaretimizin ana teması deniz. Hem bir ekonomik faktör olarak deniz, o yüzden bugün bu etkileyici limanı ziyaret ettik. Gerçekten burada çok büyük bir operasyon yapılıyor. Yarın da bilim enstitüsünü ziyaret edeceğiz ve kırılgan, hassas bir biyosfer ortam olarak denizi ele almaya çalışacağız. Yarın Erdemli'deki deniz bilimleri enstitüsünü de ziyaret edeceğiz ve bu kırılgan ekosistemle alakalı daha çok şey öğreneceğiz. Aynı zamanda Akdeniz için iklim değişikliğinin etkilerinin sonuçlarının neler olduğunu öğreneceğiz" diye konuştu.

"Burası ortak coğrafyamız"

Akdeniz'e birçok Avrupa ülkesinin sınırı olduğunu vurgulayan Meyer-Landrut, "Burası ortak coğrafyamız. Bu bölgeyi, bu denizi iklim değişikliği çok daha hızlı ısıtıyor. Isınma daha hızlı gerçekleşiyor, bu konuları ele alacağız. Aynı zamanda Mersin'de Avrupa Birliği'nin hem desteklediği, finanse ettiği hem uyguladığı birçok proje var. Atık, atık su, su yönetimi, tatlı su gibi alanlarda çeşitli projelerimiz var. Bunun yanı sıra eğitim alanında da projelerimiz var. Buraya 20 okul yapılıyor. Bunun yanı sıra aynı zamanda modern ve sürdürülebilir ulaşım projemiz var. Yani birçok alanda birçok açıdan çeşitli projelerimiz var. O yüzden Mersin'de bulunmaktan, bu projeleri desteklemekten çok mutluyum. Mersin'in iş birliği açısından çok önemli bir şehir olduğunu bizim için söylemek isterim" şeklinde konuştu. - MERSİN