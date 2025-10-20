Haberler

AB, Rusya'dan Gaz İthalatını 2028'de Durdurmayı Planlıyor

AB, Rusya'dan Gaz İthalatını 2028'de Durdurmayı Planlıyor
Avrupa Birliği, Rusya'dan doğal gaz ve LNG ithalatının 1 Ocak 2028 tarihine kadar tamamen durdurulması için taslak düzenlemede uzlaşı sağladı. Bu adım, enerjide Rusya bağımlılığını sona erdirmeyi hedefliyor.

AVRUPA Birliği Konseyi, Rusya'dan doğal gaz ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatının aşamalı biçimde 1 Ocak 2028'de tamamen durdurulmasına yönelik taslak düzenleme üzerinde uzlaşıldığını duyurdu.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi'nden yapılan açıklamada, üye ülkelerin enerji bakanlarının Lüksemburg'da yaptığı toplantıda uzlaşılan düzenlemenin, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından başlatılan REPowerEU planı kapsamında enerjide Rusya'ya olan bağımlılığı sona erdirmeyi hedeflediği belirtildi. Açıklamada, 1 Ocak 2028 itibarıyla Rusya'dan boru hattı gazı ve LNG ithalatına tam yasak uygulanacağı bildirildi.

Yeni düzenlemeyle birlikte, Rusya'dan 1 Ocak 2026'dan itibaren yeni gaz tedarik sözleşmeleri yapılamayacağı, 17 Haziran 2025'ten önce imzalanmış kısa vadeli sözleşmelerin 17 Haziran 2026'ya kadar, uzun vadeli sözleşmelerin ise 1 Ocak 2028'e kadar geçerli olabileceği kaydedildi. Konsey, mevcut sözleşmelerde sadece teknik nedenlerle sınırlı değişikliklere izin verileceğini, bu değişikliklerin ithalat miktarını artırmayacağını duyurdu. Ayrıca, tedarik rotalarındaki değişikliklerden etkilenen denize kıyısı olmayan bazı üye ülkelere sınırlı esneklik tanınabileceği aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Danimarka İklim, Enerji ve Kamu Hizmetleri Bakanı Lars Aagaard, "Enerjide bağımsız bir Avrupa, daha güçlü ve daha güvenli bir Avrupa demektir" ifadelerini kullandı.

Avrupa'nın son yıllarda Rus petrolü ve gazını sistemden çıkarmak için büyük çaba sarf ettiğini vurgulayan Aagaard, "Henüz hedefe ulaşmış değiliz. Bu nedenle Rus gazını Avrupa'dan kesin olarak yasaklayacak bu yasanın enerji bakanlarından güçlü destek alması son derece önemli" değerlendirmesinde bulundu.

AB Komisyonu verilerine göre, Rusya'dan AB'ye yapılan petrol ithalatı son yıllarda yüzde 3'ün altına gerilerken, Rus gazının hala toplam ithalatın yaklaşık yüzde 13'ünü oluşturduğu, bunun da yıllık 15 milyar avronun üzerinde bir ticaret hacmine denk geldiği belirtildi.

Söz konusu düzenlemenin, AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe gireceği bildirildi.

