AB'den orman yangınlarıyla mücadelede Portekiz ve Fransa'ya destek

Avrupa Birliği (AB), Portekiz ve Fransa'da devam eden ve binlerce hektarlık alanı etkileyen orman yangınlarıyla mücadele için AB Sivil Koruma Mekanizması'nı devreye alarak uçak, itfaiyeci ve kara aracı desteği sağladı.

AB Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, orman yangınları nedeniyle Portekiz ve Fransa, Birlik Sivil Koruma Mekanizması kapsamında yardım talebinde bulundu.

Fransa'nın 5 Temmuz'da yaptığı başvurunun ardından AB Komisyonu, İsveç ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden (GKRY) 4 yangın söndürme uçağını bölgeye yönlendirdi.

Portekiz'in 3 Temmuz'da mekanizmayı devreye sokmasının ardından ise İspanya'dan 118 itfaiyeci ile 45 kara aracı kısa sürede ülkeye destek verdi. Ayrıca İtalya ve İspanya'dan 3 yangın söndürme uçağı da yangın söndürme çalışmalarına destek vermek üzere Portekiz'de görevlendirildi.

AB Komisyonu, bu yıl orman yangınlarıyla mücadele kapsamında şimdiye kadarki en yüksek sayıda itfaiyeciyi görevlendirmiş, bu kapsamda 14 Avrupa ülkesinden toplam 777 itfaiyeci, yüksek risk altındaki Yunanistan, İtalya, Fransa, İspanya, Portekiz ve GKRY'de stratejik noktalara konuşlandırılmıştı.

Ayrıca AB filosunda bulunan 22 yangın söndürme uçağı ile 5 helikopter de ihtiyaç duyan ülkelere destek vermek üzere hazır bekletiliyor.

AB Sivil Koruma Mekanizması kapsamında orman yangınlarından etkilenen ülkeler, diğer üye ülkelerden operasyonel destek talep edebiliyor.