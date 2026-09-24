AB Konseyi, Ermenistan'dan ithalatta gümrük vergilerini 2 yıl askıya almayı onayladı

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Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın ticari kısıtlamalarından etkilenen Ermenistan ekonomisini desteklemek amacıyla bu ülkeden yapılan ithalatta gümrük vergilerini geçici olarak kaldırmaya hazırlanıyor.

AB Konseyi, Ermeni ürünlerine yönelik geçici ticaret serbestleştirme önlemlerinin üye ülkeler tarafından resmen kabul edildiğini açıkladı.

Açıklamada, düzenlemeyle Ermenistan'ın AB'ye ihracatının yaklaşık yüzde 80'inin serbestleşeceği, belirli tarım ürünleri dahil çeşitli ürünlerin ithalatında uygulanan gümrük vergilerinin 2 yıl süreyle askıya alınacağı belirtildi.

Geçici tedbirlerin Ermenistan'dan AB'ye ticaret akışının desteklenmesine ve güçlendirilmesine katkıda bulunacağına işaret edilen açıklamada, Ermenistan'dan yapılan ithalatın AB üreticilerini olumsuz etkilemesi halinde Birlik pazarını koruyacak tedbirlerin uygulanabileceği ifade edildi.

Avrupa Parlamentosu (AP) onayını da almış olan düzenleme, AB Konseyi'nde kabul edilerek yasama sürecini tamamlamış oldu. Düzenleme, AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanmasından bir gün sonra yürürlüğe girecek ve 2 yıl uygulanacak.

Kaynak: AA