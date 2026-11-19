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Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Sağlık ve Hayvan Refahından Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi, Brüksel'de düzenlenen Avrupa Kanser Zirvesi'nde pestisitlerin onay koşullarını gevşetmeyi öngören AB teklifi nedeniyle protesto edildi.

Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Emma Fourreau'nun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaştığı görüntülerde, Varhelyi Brüksel'de bir otelde düzenlenen Avrupa Kanser Zirvesi kapsamında konuşmaya hazırlanırken iki protestocunun sahneye çıkarak üzerine gri renkli kül attığı görülüyor.

Pestisitlerde kullanılan etken maddelere süresiz onay verilmesini öngören teklife tepki gösteren protestocuların biri, "Torba yasayı protesto ediyorum. Bunlar torba yasa içindeki pestisitlerle öldüreceğiniz insanların külleri. Kendinizden utanın." ifadesini kullandı.

Varhelyi, üzerindeki külü silkeledikten sonra konuşmasını yaptı.

AB Komisyonunun Aralık 2025'te sunduğu ve "Omnibus X" olarak anılan gıda ve yem güvenliğine ilişkin torba yasa, pestisitlerde kullanılan etken maddelerin çoğuna süresiz onay verilmesini de öngörüyor.

AB Konseyi süresiz onayın düşük riskli maddelerle sınırlı tutulmasını savunurken teklif AP'de komite kararı bekliyor.

Kaynak: AA