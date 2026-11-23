Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Anna-Kaisa Itkonen, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı'nda ( Cop31 ) fosil yakıtlara ilişkin bir ifadenin yer almadığı son taslağın iklim hedefleri açısından geri adım anlamına geleceğini, bu nedenle metni kabul etmediklerini söyledi.

Itkonen, Brüksel'de düzenlenen günlük basın toplantısında, COP31'de nihai metin üzerinde anlaşma sağlanamamasına ilişkin soruları yanıtladı.

AB'nin son taslağa destek vermediğini anımsatan Itkonen, "COP31'in sonucundan hayal kırıklığı duyduk. Dünyanın acilen kararlı adımlar atması gerekiyor. Bugünkü ihtiyaçlara yanıt vermeyen, iklim taahhütlerinin uygulanmasındaki açığı gidermeyen ve iklim hedefleri açısından bizi geriye götürecek bir sonucu kabul edemezdik." diye konuştu.

"AB son taslağı desteklemedi çünkü birkaç tarafın çıkarlarının, çok sayıda tarafın ihtiyaç duyduğu daha iddialı adımların önüne geçmesine izin verildi." ifadesini kullanan Itkonen, "Bizim için uzlaşma, en düşük ortak paydada buluşmak anlamına gelemez. Fosil yakıtları çevre dostu gibi gösteren bir kararı onaylayamazdık. Tutumumuz, çok taraflılığı reddetmek değil, sonuç üreten birçok taraflılığı savunmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Itkonen, AB heyetinin anlaşmaya varmak için yoğun çaba gösterdiğine işaret ederek, "COP sürecinde birden fazla taslak dolaşıma giriyor. Biz de son ana kadar müzakere ettik. Ancak metnin bu kadar düşük bir hedef düzeyinde kalacağı ve önümüze daha iyi bir metin gelmeyeceği belli olunca görüşmelerden çekilme kararı aldık." ifadelerini kullandı.

AB'nin konferanstaki amacının iklim hedeflerini yükseltmek ve diğer ülkelerin de bu yönde adım atabileceği koşulları oluşturmak olduğunu belirten Itkonen, "AB, küresel emisyonların yüzde 6'sından sorumlu. Bu nedenle küresel emisyonların yüzde 94'ünden sorumlu ülkeleri de ortak çabaya dahil etmek bizim için önemliydi." dedi.

AB'nin ek mali taahhütte bulunmayı baştan dışladığı yönündeki eleştiriler hakkında Itkonen, "Tutumumuz biliniyordu. Konferanstan önce ve konferans boyunca tüm taraflarla kapsamlı görüşmeler yürüttük. Sonuçta metni kabul etmememizde belirleyici olan, fosil yakıtlara ilişkin bir ifadenin metne girememesiydi. Müzakere edilen diğer konularda görüş alışverişine açıktık. İklim finansmanı konusunda da tüm taraflarla kapsamlı ve yapıcı görüşmeler yürüttük." diye konuştu.

Itkonen, uzun yıllardır büyük ölçüde aynı şekilde işleyen COP sürecinin bugünün ihtiyaçlarına ve iklim krizinin aciliyetine daha iyi yanıt verecek biçimde reforme edilmesinin önemine dikkati çekerek, "Dünyada yaklaşık 200 ülkenin ortak bir sorunu ele almak üzere bir araya geldiği çok fazla platform yok. Bu nedenle çok taraflı süreç değerli ama aynı zamanda sonuç da üretmeli. Bu kez ne yazık ki sonuç üretemedi. Biz sürece bağlılığımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA