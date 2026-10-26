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AB Komisyonu Akdeniz'de 4,5 milyar avroya kadar garantili T-MED'i başlattı

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AB Komisyonu, Akdeniz'de yenilenebilir enerji ve temiz teknoloji yatırımlarına 4,5 milyar avroya kadar garanti sağlanacak T-MED platformunu başlattı. AB, Mısır ve Tunus'taki projeleri destekleyecek ve 2035'e kadar 25 milyar avroya kadar yatırımı harekete geçirmeyi hedefliyor.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Akdeniz'de yenilenebilir enerji ve temiz teknoloji yatırımlarını artırmak amacıyla 4,5 milyar avroya kadar garanti sağlayacak T-MED Yatırım Platformu'nu başlattı.

AB Komisyonu, Akdeniz Ötesi Yenilenebilir Enerji ve Temiz Teknoloji İşbirliği Girişimi kapsamında T-MED Yatırım Platformu'nun kurulduğunu açıkladı.

Açıklamada, platformun Akdeniz'de büyük ölçekli yenilenebilir enerji ve temiz teknoloji yatırımlarını harekete geçirmeyi amaçladığı belirtildi.

Avrupa Sürdürülebilir Kalkınma Fonu kapsamında platforma 4,5 milyar avroya kadar garanti imkanı sağlanacağı bildirilen açıklamada, bu destekle yatırım risklerinin azaltılacağı, özel sermayenin çekileceği ve uygulanabilir projelerin hızlandırılacağı kaydedildi.

Açıklamada, platformun finans kuruluşları, yatırımcılar ve proje geliştiricileri arasındaki işbirliğini kolaylaştıracağı, yatırım potansiyeli taşıyan projeleri finansman kaynaklarıyla buluşturacağı ifade edildi.

Akdeniz'in önemli yenilenebilir enerji potansiyeline sahip olduğuna dikkati çekilen açıklamada, yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimi, yenilenebilir hidrojen, elektrik iletim ve dağıtım şebekeleri, enerji depolama, sınır ötesi bağlantılar ve temiz teknoloji üretimine yönelik yatırımların destekleneceği bildirildi.

Açıklamada, finansmanın yanı sıra mevzuatın, izin süreçlerinin, şebekeye erişimin ve elektrik alım anlaşmalarının iyileştirilmesine de destek verileceği, çalışanların becerilerinin ve yerel temiz teknoloji değer zincirlerinin geliştirileceği belirtildi.

Mısır ve Tunus'taki projelere destek

T-MED kapsamında Mısır'ın ulusal elektrik şebekesinin modernizasyonu ve genişletilmesine yönelik toplam 1,6 milyar avroluk yatırım programının desteklendiği belirtilen açıklamada, Kızıldeniz ve Süveyş Körfezi bölgelerinde üretilen güneş ve rüzgar enerjisinin şebekeye aktarılması için yeni trafo merkezleri ve iletim hatları kurulacağı kaydedildi.

Mısır'ın Ain Sokhna bölgesinde 575 milyon avroluk yatırımla hayata geçirilen Kuzey Afrika'nın ilk yeşil amonyak projesinde Avrupa yapımı elektrolizör kullanıldığı ve üretilen amonyağın AB pazarına ihraç edildiği aktarılan açıklamada, Mısır'da AB garantisiyle yaklaşık 430 milyon avro değerinde, Afrika'nın en büyük hibrit güneş enerjisi projelerinden birinin inşasının da desteklendiği vurgulandı.

Açıklamada, Tunus'ta 2 adet 100'er megavat kapasiteli güneş enerjisi santrali ve bunlara bağlı iletim altyapısı için yaklaşık 172 milyon avro tutarında AB desteği sağlandığı belirtildi.

AB, T-MED ile 2035'e kadar yenilenebilir enerji üretimi, elektrik şebekeleri, bağlantılar ve temiz teknolojilerde 25 milyar avroya kadar yatırım harekete geçirilmesini hedefliyor.

Kaynak: AA
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