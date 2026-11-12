AB ile Avustralya, Ufuk Avrupa'nın 52,4 milyar avroluk kısmına erişim için anlaştı

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Avrupa Birliği (AB) ile Avustralya, Avustralyalı araştırmacı ve kuruluşların Ufuk Avrupa programı kapsamındaki ortak araştırma projelerine katılmasına imkan sağlayacak anlaşmayı imzaladı.

AB ile Avustralya, Avustralya'nın AB araştırma ve inovasyon programı Ufuk Avrupa'ya katılımına ilişkin anlaşmayı Brüksel'de imzaladı.

Anlaşma, AB Komisyonunun Girişimcilik, Araştırma ve İnovasyondan Sorumlu Üyesi Ekaterina Zaharieva ile Avustralya Sanayi, İnovasyon ve Bilim Bakanı Tim Ayres tarafından imzalandı.

Anlaşma, Avustralya'nın Ufuk Avrupa'nın sağlık, iklim, enerji ve dijital teknolojiler gibi alanlarda ortak araştırma projelerini finanse eden 52,4 milyar avroluk kısmına erişimini sağlayacak.

Bu çerçevede Avustralyalı araştırmacı ve kuruluşlar, uluslararası konsorsiyumlara katılabilecek, bu yapılara öncülük edebilecek ve AB'deki muadilleriyle benzer koşullarda finansman alabilecek.

Ufuk Avrupa, 2021-2027 döneminde 93,5 milyar avroluk bütçeyle bilimsel çalışmaları destekliyor.

Kaynak: AA