AB'den Ermenistan'a 18 milyon avro destek ve gümrüksüz ticaret

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ermenistan'a 18 milyon avro destek sağlayacaklarını ve Ermeni ürünlerinin yaklaşık yüzde 80'ini gümrüksüz olarak AB pazarına açacak yeni ticaret düzenlemesini hayata geçireceklerini söyledi.

Von der Leyen, Erivan'da Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Paşinyan'ı seçim başarısı nedeniyle tebrik eden von der Leyen, "Ermenistan AB'ye yakınlaşırken, Güney Kafkasya da kendi içinde daha fazla yakınlaşıyor." diye konuştu.

Von der Leyen, barış anlaşmasının tarihi bir dönüm noktası olduğunu hatırlatarak, "Bu bölgenin son yıllarda attığı en önemli adım. Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesinin devam etmesi de aynı şekilde önemli. Bu kararlar siyasi cesaret ve liderlik gerektirdi." ifadelerini kullandı.

Son dönemde alınan kararların getirilerinin çok büyük olacağına işaret eden von der Leyen, sınırların açılmasının Ermenistan'ın ekonomik geleceğini dönüştüreceğini belirtti.

Von der Leyen, dün Azerbaycan'da bağlantısallık yoluyla barışı desteklemek amacıyla 200 milyon avroluk yeni paket açıkladığını anımsatarak, bununla Güney Kafkasya genelinde ulaştırma, enerji ve dijital altyapı projeleri için 2 milyar avroya kadar yatırımın harekete geçirilmesini hedeflediklerini anlattı.

Sınır bölgelerinde yaşayan topluluklara yönelik de 20 milyon avroluk yeni bir barış destek programı duyurduğunu hatırlatan von der Leyen, bu programla yerel ekonomiyi, küçük işletmeleri, yeni tarım tekniklerini, su yönetimini ve benzeri alanları desteklemek istediklerini söyledi.

Von der Leyen, "Ermenistan'ın hala Rusya'dan kaynaklanan ciddi ekonomik baskıyla karşı karşıya olduğunu biliyorum. Açıkça söylemek gerekirse bu ekonomik zorlamadan başka bir şey değildir. Ortaklarımız üzerindeki baskı arttığında AB desteğini artırır." dedi.

"Ticaretinizi güçlendirmek ve çeşitlendirmek için yakında ek 18 milyon avro alacaksınız." diyen von der Leyen, bu fonun Ermenistan'daki işletmelerinin ihracat kapasitesini artırmaya yardımcı olabileceğini söyledi.

Von der Leyen, 18 milyon avronun haziran ayında duyurulan 52 milyon avroluk destek paketinin son kısmı olduğuna işaret etti.

Ermenistan için "otonom ticaret tedbirleri" önerisini sunduklarına dikkati çeken von der Leyen, "Bu tedbirler, Ermenistan'ın AB'ye ihracatının neredeyse yüzde 80'ini serbestleştirecek. Bu, bizimle olan ticaretinizin yüzde 80'inin artık gümrük vergisi muafiyetiyle gerçekleşeceği anlamına geliyor." dedi.

Von der Leyen, böylece Ermenistan'ın büyük ölçüde Rus pazarına bağımlı olan ürünlerini 450 milyon tüketiciye sahip AB pazarına gönderebileceğini vurguladı.

Görüşmenin ardından yapılan yazılı açıklamada ise AB'nin Ermenistan'ın ekonomik dayanıklılığını güçlendirmeye, ticaretini çeşitlendirmeye ve Birlik ile bağlarını derinleştirmeye yönelik desteğini artıracağı bildirildi.