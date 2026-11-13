AB, enerji yoğun sanayiye 2026-2030'da 121 milyon ücretsiz karbon tahsisatı verecek

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Avrupa Birliği (AB) kurumları, enerji yoğun sanayi sektörlerine 2026-2030 döneminde sağlanacak ücretsiz karbon emisyon tahsisatlarını artırma konusunda anlaştı.

AB Konseyi, Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) kapsamında sanayi sektörlerine yönelik ücretsiz karbon tahsisatlarına ilişkin düzenleme konusunda Avrupa Parlamentosu (AP) ile yapılan müzakerelerde uzlaşı sağlandığını açıkladı.

Buna göre, enerji yoğun sektörlerin rekabet gücünü korumak ve üretimin iklim kurallarının daha hafif olduğu AB dışındaki ülkelere taşınmasını önlemek amacıyla yaklaşık 121 milyon ücretsiz emisyon tahsisatı sağlanacak.

Anlaşma kapsamında, AB Komisyonunun mevcut kurallar çerçevesinde ücretsiz dağıtılmasını önerdiği yaklaşık 88 milyon tahsisata, daha önce enerji verimliliği denetimleri veya iklim nötrlüğü planlarına ilişkin yükümlülükler yerine getirilmediği için dağıtılmayan 28 milyon tahsisat eklenecek.

Ayrıca, üretimin AB dışına taşınması riskine en fazla maruz kalan enerji yoğun sektörleri desteklemek için 2026-2030 döneminde 5 milyon tahsisat ayrılacak.

Bu destek kapsamında kullanılmayan tahsisatlar ise fonlar aracılığıyla yatırımları ve yenilikçi projeleri desteklemek üzere yönlendirilecek.

Anlaşma, AB Konseyi ve AP tarafından resmen onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek.

AB Komisyonu da ısı ve yakıt tüketimine dayalı tahsisat hesaplamalarına ilişkin uygulama kurallarını belirleyecek.

ETS kapsamında işletmelerin, saldıkları her bir ton karbondioksit için bir emisyon tahsisatı bulundurması gerekiyor. Tahsisatların bir bölümünün ücretsiz verilmesi, sanayinin karbon maliyetini hafifletiyor.

Kaynak: AA