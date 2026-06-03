Haberler

AB, teknolojide dışa bağımlılıktan kurtulma planı hazırladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avrupa Birliği Komisyonu, yarı iletkenler, yapay zeka, bulut bilişim ve açık kaynak teknolojilerinde dışa bağımlılığı azaltmak için 'Avrupa Teknolojik Egemenlik Paketi'ni açıkladı. Paket kapsamında Çip Yasası 2.0, Bulut ve Yapay Zeka Geliştirme Yasası ile veri merkezi kapasitesinin 3 katına çıkarılması hedefleniyor.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, yarı iletkenler, yapay zeka, bulut bilişim ve açık kaynak teknolojilerinde dışa bağımlılığını azaltmayı hedefleyen yeni bir plan hazırladı.

AB Komisyonu, Çip Yasası 2.0, Bulut ve Yapay Zeka Geliştirme Yasası, Açık Kaynak Stratejisi ve Enerjide Dijitalleşme ve Yapay Zeka için Stratejik Yol Haritasını içeren "Avrupa Teknolojik Egemenlik Paketi"ni kamuoyu ile paylaştı.

Buna göre, Avrupa'nın, yarı iletkenler, yapay zeka, bulut ve açık kaynak alanlarındaki kapasitesi güçlendirilecek ve dijital özerkliği artırılacak.

AB işletmelerinin, vatandaşların ve kamu idarelerinin temel teknolojilerde seçenekleri genişletilecek. Bu kapsamda, Avrupa'nın temel dijital teknolojilerde dış tedarikçilere olan bağımlılığı azaltılacak.

Çip Yasası 2.0 ile ana akım çipler de dahil olmak üzere yapay zeka için kullanılan ileri teknoloji çiplerin üretim kapasitesi artırılacak.

Bu alandaki yatırımlara yönelik izin süreçleri hızlandırılacak ve benzer düşünen ortaklarla işbirliği derinleştirilecek. Yatırım ve stratejik projeler desteklenirken arz riskleri ve kırılganlıklar da göz önünde bulundurulacak.

Bulut ve Yapay Zeka Geliştirme Yasası ile gelecek 5-7 yıl içinde Avrupa'daki veri merkezi kapasitesinin 3 katına çıkarılması hedeflenecek. Son ve sürdürülebilir teknolojilerde araştırma ve inovasyon desteklenecek.

AB genelinde veri merkezlerinin konuşlandırılması için gereken koşullar kolaylaştırılacak. Bulut ve yapay zeka egemenliğini değerlendirmek için AB çapında tek bir çerçeve getirilecek.

Kritik uygulamaları ve hassas verileri korumaya yardımcı olacak ve gelişmiş bulut ve yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması desteklenecek.

Yapay zeka entegrasyonunu ve ölçeklendirmesini desteklemek için yerel merkezler olarak hareket eden Yapay Zeka Deneyim ve Hızlandırma Merkezleri kurulacak.

Açık Kaynak Stratejisi kapsamında bulut, yapay zeka, internet teknolojileri, siber güvenlik ve yarı iletkenler gibi öncelikli alanlarda daha bağımsız çözümler geliştirilecek.

Becerilere yatırım yapılacak ve açık kaynak girişimleri desteklenecek.

Avrupa enerji sisteminin dijitalleştirilmesi hızlandırılırken elektrik altyapısını iyileştirmek ve akıllı hale getirmek için dijital ve yapay zeka çözümleri yaygınlaştırılacak.

Veri merkezlerinin enerji sistemlerine sürdürülebilir ve şeffaf şekilde entegre edilmesi sağlanacak. Enerji ve dijital sektörler arasında işbirliği de kolaylaştırılacak.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP yorumu: Kahraman ilan ettikleri hain oldu

Erdoğan'dan çok konuşulacak bir Kılıçdaroğlu çıkışı daha

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Selçuksports yöneticisi Selçuk Yılmaz'dan akılalmaz ifade: Ben bilgisayardan anlamam

Tutuklanan Selçuksports yöneticisinden akılalmaz ifade
Düğününe üç ay kala botoks yaptıran genç kızın hayatı kabusa döndü

Düğününe üç ay kala hayatının şokunu yaşadı: İptal olabilir
Fatih Karagümrük'ten Emre Mor iddialarına yanıt

Hayalleri yine suya düştü!
Alman Milli Takımı'nın uçak tercihi olay oldu

Alman Milli Takımı'nın uçak tercihi olay oldu
Patrick Kluivert'tan Türkiye için dikkat çekici yorum

Türkiye için yaptığı tahminle bir kez daha kalpleri kazandı

Siyasetten uzaklaşan Barış Atay, ünlü oyuncuyla aşk kaçamağında

Ünlü oyuncu ile aşk tatilinde! Paylaştıkları fotoğraflar ele verdi

Trabzonspor'da Zubkov ile yollar ayrıldı

Süper Lig devinde şok ayrılık! Resmi açıklama geldi