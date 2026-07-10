Haberler

AB, Bulgaristan'a bütçe disiplin süreci başlattı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avrupa Birliği, Bulgaristan'ın GSYH'nin yüzde 4,1'i seviyesindeki bütçe açığı nedeniyle aşırı açık prosedürü başlattı. Bulgaristan'dan 2029'a kadar açığı kapatması ve 2026'ya kadar önlem sunması istendi.

Avrupa Birliği (AB), yüksek bütçe açığı nedeniyle Bulgaristan'a yönelik disiplin süreci başlattı.

AB Konseyi, İstikrar ve Büyüme Paktı kapsamında aşırı bütçe açığı bulunan Bulgaristan'a yönelik disiplin prosedürü başlatıldığını açıkladı.

Açıklamada, aşırı açık prosedürünün AB üyesi ülke hükümetlerinin bütçelerinde disiplini sağlamaları için tasarlanmış mekanizma olduğu anımsatıldı.

Kararın, Bulgaristan'ın 2026 yılı için öngörülen GSYH'nin yüzde 4,1'i seviyesindeki bütçe açığından kaynaklandığı, açığın 2027 yılında da yüzde 3'ü geçmesinin beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, Bulgaristan'a 2029 yılına kadar aşırı bütçe açığına son vermek için izlenmesi gereken net harcama yolu ve zaman çizelgesini özetleyen bir tavsiye gönderildiği belirtilerek Bulgaristan'ın bu nedenle etkili önlemler alması ve 15 Ekim 2026 tarihine kadar bütçe açığını azaltmak için gerekli önlemleri sunması gerektiğini ifade edildi.

AB mali kuralları, üye ülkelerin kamu açıklarını ve borçlarını sınırlandırıyor. Normal şartlarda üye ülkelerin bütçe açıklarının GSYH'nin yüzde 3'ünü, kamu borçlarının GSYH'nin yüzde 60'ını geçmemesi gerekiyor.

Aşırı bütçe açığı prosedürü, bu kuralları ihlal eden üye ülkelerin mali disipline dönmesini sağlamak amacıyla uygulanıyor.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker
ABD-İran gerilimini azaltmak için Katar'dan yeni adım

Ajanslar son dakika olarak duyurdu! ABD-İran geriliminde yeni gelişme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye, NATO savunma bankası girişimine katılmıyor

Türkiye kararını verdi: NATO'nun o girişimine katılmıyoruz
Mason Greenwood'da mutlu son! Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi

F.Bahçe'den sezonun en büyük transferi! Türk futbol tarihine geçecek
Cenazede bunu da gördük! Yarı çıplak direk dansı yaptı

Böylesini de gördük! Cenazede bu halde direk dansı yaptı
Kahreden ölüm: 2 yaşındaki Aybüke'nin sonu dedesinin elinden oldu

2 yaşındaki Aybüke'nin sonu dedesinin elinden oldu
Kulüpler Birliği'nde Ertuğrul Doğan kararı

Kulüplerin yoğun baskısına dayanamayan Doğan, ''Tamam'' dedi

Ufuk Özkan Setlere Geri Dönüyor!

Ufuk Özkan Setlere Geri Dönüyor!
İki ilde alarm! Et ürünlerinde mide bulandıran bulgu

İki ilde alarm! Sucuk ve kıymada mide bulandıran bulgu