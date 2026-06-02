AB, yaz yangınlarına karşı "en güçlü kapasiteyle" mücadele edecek

Avrupa Birliği (AB), artan orman yangını riskine karşı 2026 yaz sezonunda şimdiye kadarki en büyük ortak yangınla mücadele kapasitesini devreye alacak.

AB Komisyonu, artan orman yangını risklerine karşı bu yaz AB Sivil Koruma Mekanizması kapsamında şimdiye kadarki en büyük ortak müdahale kapasitesinin hazırlandığını duyurdu.

Açıklamada, 14 Avrupa ülkesinden 777 itfaiyecinin yangın riski yüksek olan Yunanistan, İtalya, Fransa, İspanya, Portekiz ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) önceden konuşlandırılacağı belirtildi.

AB filosunda bulunan 22 yangın söndürme uçağı ve 5 helikopterin de ihtiyaç halinde destek vermeye hazır tutulacağı bilgisi verilen açıklamada, bunun 2022'de başlatılan ön konuşlandırma programından bu yana en yüksek katılım seviyesi olduğu ifade edildi.

Açıklamada, son yıllarda orman yangını dönemlerinin uzadığı, yangınların daha erken ve daha yıkıcı hale geldiği belirtilerek, orman yangını sezonu boyunca AB'nin 7 gün 24 saat Acil Durum Müdahale Koordinasyon Merkezi'nden riskleri takip edeceği ve konuşlandırmaları destekleyeceği kaydedildi.

Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi'nin sürekli orman yangını risk tahminleri sağlayacağı belirtilen açıklamada, Copernicus gibi AB uydu hizmetlerinin sahada karar alma süreçlerini desteklemek için acil durum haritalaması ve coğrafi analiz sunacağı ifade edildi.

Açıklamada, AB'nin, Avrupa ve Güney Akdeniz bölgesinde orman yangını hazırlık ve müdahale kapasitelerini güçlendirmek amacıyla 2026 yılında GKRY'de yeni bir Avrupa bölgesel yangın söndürme istasyonu kuracağı, istasyonun 6 uçağın önceden konuşlandırılmasına olanak sağlayacağı, sivil koruma uygulayıcıları için eğitim ve tatbikatlar düzenleyeceği belirtildi.

Avrupa'da orman yangınlarının boyutu ve şiddeti artarken, kıta genelinde 2025 yılında 1 milyon hektardan fazla alanın yanmasıyla şimdiye kadarki en kötü sezon yaşanmıştı.