AB, 2022-2025'te yaklaşık 200 milyar avroluk kayba karşı iklim planı hazırladı

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Avrupa Birliği (AB), sıcak hava dalgaları, kuraklık, sel ve orman yangınlarına karşı hazırlık seviyesini güçlendirmek amacıyla yeni bir plan hazırladı.

AB Komisyonundan yapılan açıklamada, Komisyonun Avrupa'nın iklim risklerini öngörme, risklere hazırlanma ve bunları yönetme kapasitesini artırmak amacıyla AB İklim Dayanıklılığı Çerçevesi'ni ???????hazırladığı bildirildi.

İklim kaynaklı ekonomik kayıpların 2022-2025 döneminde yaklaşık 200 milyar avroya ulaştığının ifade edildiği açıklamada, afetlere karşı önlem alınmasının önemine işaret edildi.

Avrupa'nın altyapısını ve ekonomisini değişen iklim koşullarına hazırlamak için yılda yaklaşık 70 milyar avroluk yatırım gerektiği kaydedilen açıklamada, yeni çerçeveyle enerji, ulaşım, tarım, su ve sağlık alanlarındaki plan ve yatırımlarda iklim risklerinin dikkate alınması hedeflendiği ifade edildi.

Açıklamada, çerçeve kapsamında sunulan yasa teklifiyle üye ülkelerin iklim değişikliğine uyum planlarının tek bir ulusal planda birleştirilmesinin öngörüldüğü, böylece idari yükün azaltılmasının ve ülkeler arasındaki koordinasyonun artırılmasının amaçlandığı belirtildi.

Yerel yönetimler ve işletmelere sunulacak dijital araçlarla, bölgelerin karşılaşabileceği iklim tehlikelerinin haritalar üzerinde gösterileceği ve uygun çözümlere erişimin kolaylaştırılacağı kaydedilen açıklamada, aşırı sıcakların insan sağlığı üzerindeki etkilerini azaltmak için Avrupa Sıcak Hava Dalgası Planı hazırlanacağı, doğal afetlere karşı sigorta kapsamının genişletilmesi amacıyla İklim Sigortası İttifakı kurulacağı bildirildi.

Açıklamada, su verimliliğini artırmak, kuraklık ve sellere karşı hazırlığı güçlendirmek için yeni adımlar atılacağı, Avrupa'nın iklim risklerine en açık 100 bölgesinin de tespit edileceği ifade edildi.

Kaynak: AA