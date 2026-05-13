A101'den perakendede düşük karbonlu dönüşüm adımı

A101, uluslararası 'Cool Up Programı' kapsamında mağazalarında iklim dostu soğutma sistemlerine geçiş yaparak, perakende sektöründe düşük karbonlu dönüşüm hedefliyor. Almanya Federal Hükümeti ve UNDP işbirliğiyle yürütülen program, Türkiye'nin yanı sıra Mısır, Ürdün ve Lübnan'da uygulanıyor.

A101, uluslararası "Cool Up Programı" kapsamında çevre dostu soğutma teknolojilerini farklı iklim bölgelerindeki mağazalarında devreye alarak perakendede düşük karbonlu dönüşüm için örnek model geliştiriyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, A101, sürdürülebilirlik yolculuğunda adım attı.

Cool Up Programı kapsamında mağazalarında iklim dostu soğutma sistemlerini devreye alan şirket, perakende sektöründe mağaza ölçeğinde düşük karbonlu dönüşümü hedefliyor.

Almanya Federal Hükümeti'nin Uluslararası İklim Girişimi (IKI) tarafından desteklenen ve UNDP Türkiye'nin de yer aldığı program, Türkiye'nin yanı sıra Mısır, Ürdün ve Lübnan'da uygulanıyor.

Programın temel amacı, çevre dostu soğutma teknolojilerinin yaygınlaşmasını desteklemek ve bu alandaki teknik kapasiteyi geliştirmek olarak öne çıkıyor.

Artan enerji ihtiyacı ve iklim krizi, özellikle soğutma sistemlerinin çevresel etkisini daha kritik hale getirirken, şirket, bu alanda somut dönüşüm başlatıyor.

Şirket, mağazalarında geleneksel soğutma sistemleri yerine, iklim dostu alternatiflere geçiş yaparak hem karbon ayak izini azaltmayı hem de gelecekteki düzenlemelere uyum sağlamayı amaçlıyor.

Pilot uygulama, İstanbul, Antalya, Gaziantep ve Ağrı'daki mağazalarda hayata geçirildi. Farklı iklim koşullarını temsil eden konumlardan elde edilecek verilerle, yeni nesil sistemlerin performansı ve enerji verimliliği karşılaştırmalı olarak analiz edilecek.

Elde edilecek bulguların, sadece şirketin sürdürülebilirlik stratejisine yön vermesi değil, aynı zamanda perakende sektöründe benzer dönüşümlerin yaygınlaşmasına katkı sağlaması bekleniyor. Bu yönüyle proje, veri temelli ve ölçeklenebilir dönüşüm modeli olarak konumlanıyor.

Kaynak: AA / Oktay Özdemir
