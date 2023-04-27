93 çiftçiye 169 ton tescilli 'Karacadağ Pirinci' tohumu dağıtıldı

DİYARBAKIR - Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su'nun katılımıyla 93 çiftçiye 169 ton "Diyarbakır'ın coğrafi işaretli tescilli Karacadağ Pirinci" tohumu dağıtım törenine katıldı.

Büyükşehir Belediyesi ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ortaklaşa düzenlenen "Karacadağ Çeltiği Üretimini Geliştirme ve Yaygınlaştırma" projesi çerçevesinde Çınar, Çermik, Bağlar, Hazro, Ergani, Kayapınar ve Yenişehir ilçelerinde 93 çiftçiye 169 ton çeltik tohumu dağıtımı yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi Ali Emiri Toplantı Salonu önünde düzenlenen dağıtım töreninde konuşan Vali Ali İhsan Su, Diyarbakır'ın her sektörde önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Tarım sektörü olarak buğday, arpa, pamuk ve benzeri ürünlerde kentin çok önemli potansiyeli olduğunu vurgulayan Vali Su, şöyle konuştu:

"Çok özel ürünlerimiz var. Bu ürünlerimizden bir tanesi Karacadağ Çeltiği. Sadece bu bölgeye mahsus, bu bölgede yetişebilen. Aromasıyla, tadıyla, pişirmesiyle her yönüyle diğer pirinçlerden ayrılan bir pirinç türü. O bakımdan pirincimizi geliştirmek ve yaygınlaştırmak projeler üretiyoruz."

Vali Su, Karacadağ Çeltiği'nin 1992 yılında GAPUTAEM tarafından tescillediğini, 2018 yılında da coğrafi tescil aldığını anımsattı.

Vali Ali İhsan Su, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Karacadağ Çeltiği'nin geliştirilmesi yaygınlaştırılması hedeflerimiz arasında. Her yıl çalışmalarımızı çiftçilerimizin lehine, çiftçilerin daha çok ekim yapması ve onların daha çok gelir elde etmesi, ülkemizde bu türün daha çok tüketilmesi için de çalışmalarımızı bütün gayretimizle devam edeceğiz. Tüm çiftçilerimize hayırlı, bol kazançlar diliyorum."

Konuşmaların ardından yapılan tohum dağıtımı ve toplu fotoğraf çekimiyle program sona erdi.

Programa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları ve Daire Başkanları ile çiftçiler katıldı.