Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, "Yapılan düzenlemeler ve alınan kararların piyasa etkilerini çok iyi analiz ettik ve kararları piyasa aktörleri ile diyalog içerisinde dinleyerek almaya çalışıyoruz. Bu konuda her zaman en büyük destekçilerimiz Borsa İstanbul ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği oldu. " dedi.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından düzenlenen 9. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Borsa İstanbul AŞ. Genel Müdürü Korkmaz Ergun ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Pamir Karagöz'ün açılış konuşmalarıyla başladı.

Gönül, kongrenin bu yılki temasının "Etkileşim" olarak belirlendiğini, etkileşimin kelime olarak unsurların birbirini etkilemesi anlamına geldiğini söyledi.

Sermaye piyasaları açısından, piyasaların, şirketlerin, aracı kurumlar ve düzenleyici otoritelerin aldıkları kararların birbirini karşılıklı olarak etkilediğini belirten Gönül, "Bu bağlamda Sermaye Piyasası Kurulu olarak sermaye piyasalarının düzenleyici kurumu olarak aldığımız kararların öneminin farkındayız ve piyasa içerisindeki etkileşiminin önemini biliyoruz." diye konuştu.

Yapılan düzenlemeler ve alınan kararların piyasa etkilerini çok iyi analiz ettiklerini ve kararları piyasa aktörleri ile diyalog içerisinde dinleyerek almaya çalıştıklarının altını çizen Gönül, bu konuda her zaman en büyük destekçilerinin Borsa İstanbul ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği olduğunu kaydetti.

Gönül, "Türkiye sermaye piyasaları büyümeye devam ediyor. Borsa İstanbul pay piyasasında işlem yapan yatırımcı sayımız 6,5 milyon, yatırım fonları aracılığı ile yatırım yapan yatımcı sayımız ise 5,5 milyonu geçmiştir. Borsa İstanbul'da işlem gören halka açık şirket sayımız ise 587'dir." ifadelerini kullandı.

Şirketlerin özellikle halka arz tarafında daha fazla bilgilendirilmesi ve piyasaların bilinirliğinin artmasıyla bu konudaki taleplerin de artarak devam ettiğine vurgu yapan Gönül, sermaye piyasalarında yerini almak isteyen şirketlerin kapasite ve istihdamı artırmak için gerek tahvil ihraçlarına gerekse halka arzlara olan taleplerinin piyasanın büyümesine önemli katkı sağladığına dikkati çekti.

"Bu yıl 246 milyar lira yeşil ve sürdürülebilir borçlanma aracı ihracına izin verdik"

"5 yıl gibi kısa bir zamanda tamamlanan 200'e yakın halka arz yatırımcı tarafından büyük ilgi görmüştür." diyen Gönül şöyle devam etti:

"Sermaye piyasalarımız dünya sermaye piyasalarının gelişimlerini izlerken gelişmekte olan ülkelere örnek teşkil etmektedir. Yapay zeka, kripto varlıklar, tokenizasyon, fintek ve sürdürülebilirlik gibi konularda dünyaya örnek olan düzenlemeler yaptık. Sürdürülebilirlik ve yeşil borçlanma araçları özellikle önem verdiğimiz konulardan bir tanesidir. Bu yıl toplam 246 milyar lira yeşil ve sürdürülebilir borçlanma aracı ihracına izin verdik. Sermaye piyasalarındaki dijital dönüşüme yaptığımız hazırlıklar devam etmektedir. Dijital dönüşümün sağlayacağı etkileşimlerin sermaye piyasalarında yeni dinamiklerin oluşumuna neden olacağını düşünüyoruz. 2024 yılında Sermaye Piyasası Kanunu'nda yapılan değişikliklerle kripto varlık hizmet sağlayıcılar kurulumuzun düzenleme ve denetim yetkisi altına girmiştir. Bu düzenlemeyle kurulumuz önemli sorumluluklar üstlenmiştir."

SPK Başkanı Gönül, finansal piyasalarda etkileşimde önemli paydaşlardan birinin bu piyasalara yatırım yapan bireylerden oluştuğunu kaydederek, "Tasarruf ve yatırım yapan bireylerin bilgi seviyeleri aynı zamanda finansal sistemde faaliyet gösteren kurumların, piyasaların ve mekanizmaların sağlıklı çalışmasında önemli bir itici güç oluşturmaktadır." dedi.

Gönül, sermaye piyasalarındaki ürün ve hizmet yelpazesinin genişlemesiyle birlikte yatırımcıların karşılaştıkları fırsat ve risklerin kapsamının da genişleyip çeşitlendiğini belirtti.

Böyle bir ortamda yatırımcıların yatırım araçlarına ilişkin sağlıklı ve doğru bilgiye ulaşmalarının öneminin arttığını dile getiren Gönül, şöyle devam etti:

"Son dönemde özellikle finansal okuryazarlık konusundaki çalışmalarımızı hızlandırdık. Geçen yıl bakanımızın himayelerinde Sermaye Piyasası Kurulu olarak Finansal Okuryazarlık Platformu'nu hayata geçirdik. Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşlarıyla finansal okuryazarlığın yaygınlaştırılmasına yönelik işbirliği protokollerini ivedi şekilde imzaladık.Türkiye'deki tüm kesimleri kapsayacak biçimde eğitim planlamalarımızı yaptık ve eğitimlere başladık. Özellikle pay piyasasında etkin bir yer tutan gençlerimizden yatırımcı olarak daha çok yer almasını hedeflediğimiz kadınlara, girişimcilerden iş dünyasına kadar toplumun tüm kesimlerine yönelik gerçekleştirdiğimiz eğitim programlarımızı ihtiyaç ve beklentilere uygun olarak güncelleyerek aralıksız sürdürüyoruz."

Gönül, teknolojinin hızla gelişmesiyle beraber sosyal medya platformlarının insan hayatına yoğun bir şekilde nüfuz ettiğinin altını çizdi ve "Maalesef bu platformların piyasalarımıza yönelik olarak dolandırıcılık, manipülasyon ve izinsiz sermaye piyasası faaliyetleri için kullanıldığına daha fazla şahit oluyoruz. Gerek kurulumuz gerekse birlik nezdinde bu tür faaliyetlerle mücadelemizi artırırken vatandaşlarımızı bir kez daha bu tür faaliyetlere karşı dikkatli olmaya ve finansal okur yazarlıklarını artırmaya davet ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Sermaye piyasalarının güven, derinlik ve kapsayıcılık ekseninde büyümeye devam etmesinin, finansal sisteminin sağlam temeller üzerine inşa edilmesinin en önemli güvencesi olduğunu belirten Gönül, "Bu hedef doğrultusunda, SPK olarak üzerimize düşen sorumluluğu kararlılıkla yerine getirmeye devam edeceğimizi bir kez daha ifade etmek isterim." diyerek sözlerini tamamladı.