Üye Girişi
Haberler

9 günlük bayram tatilinde köprü ve otoyollar ücretsiz olacak

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde köprü ve otoyollar ücretsiz olacak.

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işletmesindeki köprü ve otoyolların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla 9 gün boyunca ücretsiz olacağını söyledi.

BAYRAM ÖNCESİ OTOBÜS FİRMALARINA YAKIN TAKİP

Bakan Uraloğlu, ayrıca "Korsan taşımacılık yapan, sefer izni olmadan faaliyet gösteren, izinli olmayan yerlerde yolcu indiren veya bindiren ve fahiş fiyatlarla otobüs bileti kesen firmalara idari para cezası keseceğiz." ifadelerini de kullandı.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Haberler.com / Emre İliksiz - Ekonomi

Abdülkadir Uraloğlu Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Tarihte bugün ne oldu? 11 Nisan tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 11 Nisan'da yaşananlar! Tarihte bugün ne oldu? 10 Nisan tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 10 Nisan'da yaşananlar! Tarihte bugün ne oldu? 8 Nisan tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 8 Nisan'da yaşananlar! 7 Nisan Tarihte Bugün ne odu? 7 Nisan'da ne oldu? 7 Nisan ne günü? 7 Nisan'da doğan ünlüler! 6 Nisan Tarihte Bugün ne odu? 6 Nisan'da ne oldu? 6 Nisan ne günü? 6 Nisan'da doğan ünlüler! NO Pelicans Orlando Magic NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 5 Nisan Basketbol NBA CANLI İZLE! NO Pelicans Orlando Magic NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 5 Nisan Basketbol NBA CANLI İZLE! İnci Taneleri yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Başakşehir Beşiktaş maçı CANLI izle! 4 Nisan Başakşehir BJK maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 4-5 Nisan benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! 4-5 Nisan hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? İnci Taneleri yeni bölüm yok mu, yeni bölüm yayınlanmayacak mı? İnci Taneleri neden yok, İnci Taneleri yayınlanmayacak mı? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 4-5 Nisan 2024 Konya su kesintisi listesi! Hudutsuz Sevda 28. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 4 Nisan Hudutsuz Sevda yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?
500

Yorumlar (7)

Nurullah Aydın:

Bu uygula AKP reisin döneminde başladı hala devam ediyor unutanlara hatırlatırım yine ne yaptiki demeyin malum sizin işiniz belli olmaz..

23
30
yanıtYanıtla
Uyuma Dostum:

sana kaşıkla veriyor kepçeyle alıyor bakalım ne zaman uyanacaksınız..

yanıt4
yanıt1
JY:

HELÂL REİS

15
32
yanıtYanıtla
sade vatandaş:

beşlilerininkileride dahilmi haberde belirtilmemiş

35
4
yanıtYanıtla
Salih Kandıralı:

Köprüyü otoyolu bedava yapacağınıza Bayram boyunca Mazotu Benzini bedava yapın yiyorsa.

12
8
yanıtYanıtla
Yusuf Y. E.:

ayni karari toplu tasima içinde bekliyoruz

13
6
yanıtYanıtla
MEHMET GERÇEK:

Bütün otoyollar mı Niğde otobanı İzmir otobanı da dahilmi

9
4
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title