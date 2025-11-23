Haberler

88 Yaşındaki Emine Nine Zeytin Hasadıyla Gençlere Taş Çıkarıyor

Güncelleme:
Antalya'nın Akseki ilçesinde yaşayan 88 yaşındaki Emine Aksoy, zeytin hasadına devam ederek çalışmanın önemini vurguluyor. Ailesiyle birlikte zeytinlerini toplayan Aksoy, gençlere örnek teşkil ediyor.

Antalya'nın Akseki ilçesi Çukurköy Mahallesi'nde yaşayan 88 yaşındaki Emine Aksoy, ilerleyen yaşına rağmen çiftçilik yapmayı bırakmadı. Küçük yaşlardan bu yana toprağı bir yaşam biçimi haline getiren Aksoy, 7 yaşında annesinin eline çapa ve çükür verdiği günden bu yana tarlalarını bırakmadı. Sabah güneş doğmadan kalkan Emine nine

"İnsan çalışırsa yaşlanmaz" diyor.

"Zeytin hasadını yaparken gençlere taş çıkartıyor"

Akseki'de zeytin hasadının sürdüğü bu günlerde Emine Aksoy da her yıl olduğu gibi tarlasına gidip zeytinlerini toplamaya devam ediyor. Dört yıl önce eşini kaybeden Aksoy, "Köyümüzde herkesin zeytin ağaçları var. Zeytin yalnız toplanmaz, mutlaka yardımlaşarak toplanır. 3 oğlum, bir kızım var. Zeytin zamanı hepsi bir araya gelerek bana destek olup yardım ederler. On gündür zeytin topluyoruz. Zeytinlerimizi Manavgat'ta fabrikada yağ yaptırıyoruz. İhtiyacımız kadarını ayırıp fazlasını satacağız. Anamdan doğdum doğalı çiftçilik yapıyorum. Bu yaşıma rağmen çalışmaktan bıkmadım" dedi. Eskiden ormandan arazi çıkarıp ekip biçtiklerini hatırlatan Aksoy, "Ekilmemiş yer bırakmazlardı. Şimdiki nesil ne ekiyor ne dikiyor" şeklinde konuştu.

Emine Aksoy'un oğlu Mehmet Ali Aksoy ise Çukurköy Mahallesi'nde yaşadığını ve yaklaşık 50 zeytin ağacı bulunduğunu belirterek, "Topladığımız zeytinleri Manavgat'a götürüp yağ yaptırıyoruz. İhtiyacımız fazlasını satacağız. Bu yıl geçen yıla göre zeytin rekoltesi daha iyi. Son yağan yağmurdan sonra zeytinler kabardı, daha iyi oldu. Geçen yıl çok zayıftı. Bu yıl daha iyi" dedi.

Antalya'da yaşayan ve zeytin hasadı için Çukurköy'e gelen Emine Aksoy'un damadı Ali Ersoy'da hasadın imece usulüyle yapıldığını anlattı. Zeytinleri geçen yıla göre iyi daha kabarık gördüklerini söyleyen Ersoy, "Toplaması daha kolay, daha verimli, daha zevkli. Her türlü ufak tefek ağaçları topluyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. İhtiyacımızı bir şekilde ayırıyoruz, fazla gelirse satıyoruz. Zeytinler ailecek yardımlaşma ile topluyoruz. Kalabalık olursa verim artıyor. Her türlü birbirimize destek oluyoruz, dolayısıyla daha çabuk bitiyor. Zeytin biraz fazla beklerse çürür. Çürümesini engellemek için yardımlaşma şart. Biz de yardımlaşa, yardımlaşa bu işleri bitiriyoruz" diye konuştu. - ANTALYA

