81 İlde 81 Orman Projesi Kapsamında Tunceli'ye 10 Bin Fidan Dikildi

Türkiye İş Bankası, Orman Genel Müdürlüğü ve TEMA Vakfı işbirliğiyle yeniden başlatılan "81 İlde 81 Orman" projesi kapsamında Tunceli'nin Hozat ilçesinde 10 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, toprağı koruyan, su varlıklarını besleyen, havayı temizleyen ve sayısız canlıya ev sahipliği yapan ormanlar, ekosistemin kritik bir parçası olma özelliği taşıyor. Küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliği, yangınlar, kontrolsüz kentleşme ve insan faaliyetleri gibi nedenlerle zarar gören ormanları ve doğayı korumak için gösterilen her çaba, büyük önem kazanıyor.

Bu kapsamda Türkiye İş Bankası, Orman Genel Müdürlüğü ve TEMA Vakfı işbirliğiyle gerçekleştirilen 81 İlde 81 Orman projesi, Tunceli'nin Hozat ilçesine bağlı Çaytaşı köyünde düzenlenen dikim töreniyle devam etti.

Proje kapsamında bu yıl sonbahar sezonunda ikinci kez düzenlenen törene, Hozat Kaymakamı Yasin Gürkan, Hozat Belediye Başkanı Aydın Kaya, Hozat İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Kaflı, Tunceli Orman İşletme Müdürü Özcan Yüksel, Tunceli Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefi Umut Kiraz, Türkiye İş Bankası Tunceli Şube Müdürü Mahir Kılıç, TEMA Vakfı Tunceli İl Temsilcisi Erhan Fırat'ın yanı sıra Tuncelili öğrenciler ve bölge halkı katıldı. Törende, yüzde 35'i ormanlık alanlardan oluşan Çaytaşı köyünde 10 hektarlık alana 10 bin fidan dikildi.

5 yıl içinde 2,2 milyon fidan dikilecek

İlk olarak 2008-2017 arasında gerçekleştirilen 81 İlde 81 Orman projesi, 2024'te yeniden hayata geçirildi. Bugüne kadar 15 ilde dikim törenleri gerçekleşen projede, 81 ilin tamamında yeni fidanların toprakla buluşturulması amaçlanıyor.

Bu projeyle, 5 yıl içinde toplam 2,2 milyon fidan dikilecek ve sonraki 3 yıl boyunca ağaçlandırma sahalarının düzenli bakımları yapılacak.

Projenin ilk döneminde 2012'de Tunceli merkeze bağlı Rostan mevkisinde yapılan dikimlerde, 7 bin fidan toprakla buluşmuştu. Düzenli bakımı yapılan bu alanda, zamanla çeşitli canlı türleriyle ekosistem gelişmeye başladı.