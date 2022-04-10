80 yaşındaki kadın 50 TL'lik alışveriş yapmadığı için market servisinden zorla indirildi

Ankara'da alışveriş yaptıktan sonra marketin servis aracına binen 80 yaşındaki bir kadın, elindeki fişin tutarının 50 TL'nin altında olmasından dolayı araçtan zorla indirilmek istendi. Yaşlı kadın çaresiz halde servisten inmek zorunda bırakılırken, araçtaki diğer müşteriler ise duruma tepki gösterdi.

O ANLAR VATANDAŞLAR TARAFINDAN KAYDEDİLDİ

Market servisindeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedilen o anlar, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüleri izleyen kullanıcılar da söz konusu markete ve servis görevlilerine tepki gösterdi.

"YASAL İŞLEM UYGULANACAK"

Konuyla ilgili Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak "Konuyla ilgili olarak, ABB Zabıta Daire Başkanlığımız yasal işlemleri derhâl uygulayacak ve sürecin sıkı takipçisi olacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." dedi.