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Türkiye'nin ev sahibi olacağı 77. Uluslararası Uzay Kongresi'ne rekor katılım başvurusu

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Türkiye'nin ev sahipliğinde 5-9 Ekim'de Antalya'da düzenlenecek 77. Uluslararası Uzay Kongresi'ne (IAC) 83 ülkeden 3 binden fazla erken kayıtla tüm zamanların rekoru kırıldı. Kongrede 10 binden fazla katılımcı bekleniyor.

Türkiye'nin ev sahipliğinde ekim ayı başında düzenlenecek 77. Uluslararası Uzay Kongresi (IAC) için 3 binden fazla kesin kayıt başvurusuyla rekor kırıldı.

AA muhabirinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından edindiği bilgiye göre kongre, 5-9 Ekim'de Antalya'da küresel uzay liderlerini, astronotları, bilim insanlarını ve sektör temsilcilerini bir araya getirecek.

Türkiye'nin uzay diplomasisindeki ve Milli Uzay Programı'ndaki vizyonunu küresel arenaya taşıyacak etkinlik, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının koordinasyonunda, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ile SAHA İstanbul ev sahipliğinde Antalya Nest Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Uzmanlar, araştırmacılar, öğrenci ve sektör temsilcileri dahil 10 bini aşkın kişinin katılması beklenen 77. IAC, uzay araştırmaları ve teknolojileri alanında yeni gelişmelerin tanıtılacağı, akademik sunumların yapılacağı, ticari işbirliklerinin kurulacağı ve Türkiye'nin uzay ekosisteminin uluslararası arenada görünürlük kazanacağı benzersiz bir platform sunacak.

83 ülkeden rekor kayıt

Bu kapsamda toplam 10 binden fazla uluslararası ziyaretçinin ağırlanması beklenen organizasyona küresel uzay ekosisteminin ilgisi de üst düzeyde oldu.

Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yapacağı dünyanın en prestijli uzay organizasyonuna erken dönemde 3 binden fazla kesin kayıtla tüm zamanların rekoru kırıldı.

Erken kayıtlara 83 ülkeden başvuru geldi. Organizasyona ev sahipliği yapan Türkiye 438 kayıtla ilk sırada yer alarak uzay çalışmalarına güçlü ilgisini bir kez daha ortaya koydu. Türkiye'yi İtalya, ABD, Almanya, Japonya, Çin ve Birleşik Krallık izledi.

Bildiri özeti başvurularında da rekor kırılmıştı

Daha önce de IAC 2026 kapsamında, bildiri özeti başvurularında 108 ülkeden 8 bin 330 başvuru alınarak tüm zamanların rekoru kırılmıştı.

Türkiye, 674 kabul edilen bildiriyle ülke bazında ilk sıraya yerleşerek çifte rekorun sahibi olmuştu.

Kaynak: AA / Zeynep Duyar
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