600 bin kamu işçisinin son zam teklifi belli oldu

600 bin kamu işçisinin son zam teklifi belli oldu
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600 bin kamu işçisinin son zam teklifi belli oldu
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600 bin kamu işçisi için toplu iş sözleşmesi sürecinde hükümetten 3. zam teklif geldi. Buna göre ilk 6 ay için yüzde 24 zam teklif edildi. Diğer dönemler için ise gerçekleşen enflasyon oranında zam teklifi yapıldı.

Kamu kurumlarında çalışan yaklaşık 600 bin işçi, günlerdir toplu iş sözleşmesinden çıkacak kararı bekliyordu. Hastanelerden üniversitelere, karayollarından demiryollarına kadar birçok stratejik alanda görev yapan işçilerin 2025-2026 yılında alacağı maaşı belirleyecek 3. toplantı yapıldı. 15 dakika süren toplantıda hükümetten yeni teklif geldi.

İLK İKİ ZAM TEKLİFİ YETERSİZ BULUNDU

Hükümet ilk teklifinde 2025'in ilk 6 ayı için yüzde 16, ikinci 6 ayı için yüzde 8 zam ve 2026'nın ilk 6 ayı için yüzde 7, ikinci 6 ayı içinse yüzde 5 zam teklif etmişti. İkinci teklifte ise bu rakamlar 2025 yılının ilk 6 ayı için yüzde 17'ye, ikinci 6 ayı için yüzde 10'a yükseltilmişti. 2026 yılı rakamları ise değişmemişti. Bunun üzerine sendikalar bir günlük iş bırakma grevini de içeren bir eylem takvimini hayata geçirme kararı almıştı.

YÜZDE 24 ZAM TEKLİF EDİLDİ

Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde işveren tarafını temsil eden TÜHİS, ilk 6 ay için yüzde 24, ikinci 6 ay ve sonrası için gerçekleşecek enflasyon olarak teklif verdi. Türk İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, pazartesi günü değerlendirme yapılacağını dile getirdi.

İŞÇİLER NE İSTİYOR

İşçiler, günlük en düşük ücretin 1800 liraya yükseltilmesini, bu artışın ardından ücretlere 2025'in ilk altı ayı için yüzde 50, diğer altı aylık dönemleri için ise yüzde 25 zam yapılması ve üzerine yüzde 10 refah payı talep ediyor.

"KAMU İŞÇİLERİMİZİ ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yaptığı son açıklamada kamu işçilerinin enflasyona ezdirilmeyeceğini belirtmiş, memur ve kamu personellerinin de dahil olduğu bütüncül bir düzenleme üzerinde çalışıldığını vurgulamıştı.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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Yorumlar (46)

Haber YorumlarıMehmethasan Hasan:

Memura yüzde 15 işçiye yüzde 24 bu ne şimdi biz memurlar boşunamı okuduk Dr mühendisi hemşiresi memuru yüzde 24 almadı işçiler bunada bütün kıvırı şimdi

Yorum Beğen260
Yorum Beğenme236
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Haber YorumlarıHasan Bulut:

Bende memurum şu işçilerin yaptığı işin çeyreğini yapmıyoruz bu kadar da yipranmiyoruz işinize gelmiyorsa bırakın

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Haber YorumlarıCafer Ekinci:

Ulan o işcilerin içinde senden 10 kat daha fazla okumuş insanlar. Senin gibi yan gelip yatmiyorlar. Bilgisayar başında akşama kadar film izlemiyorlar. Senin vergi dilimin kök maası göre, onlarınki tahakkuk miktarına göre. Senin 2 katın gelir vergisi ödüyorlar. Senin gibi torpilli mülakatlarla değil, emeklerinin hakkıyla işe giriyorlar. Her felakette canlarını hiçe sayıp en ön safhada mücadele ediyorlar. Bu arada sözüm değerli memur arkadaşlara değil. Mesleki memurlar gerçekten az alıyorlar

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Haber Yorumlarıorhan yaldız:

İki senede memur %400 aldı daha ne alacak 2023 Ocakta ta 12400 olan en düşük memur maaşı 2025 50000 TL oldu.

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Haber YorumlarıFATİH ARSLAN:

Arkadaş siz nasıl bir kafasiniz. Memur olduğun bir şey bilmediğinden belli zaten. Ben sınavla işçi kadrosundan teknisyen olarak girdim . Benim gibi binlerce var memur bey. Biraz klimalı odalarinizdan dışarı çıkın.

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Haber YorumlarıNurettin Demirelli:

Masabaşı işçi O-LA-MAZ... Ama bu baştakiler oy uğruna maalesef getirdiler bu uygulamayı. Girecekler Kpssye merkezi alıma göre atanıp gelecekler ki hak olsun ha gerçi merkezi atamayı da kaldırdılar seçip kendince bir şey yapıyor bu baştakiler. Allahm fırsat vermesin diyecem ama devam ediyor aynı uygulamalar. Beden işi yapan kişiler işçidir masabaşı değildir ve çok daha fazlasını hak ediyorlar ama sen gel memur işini yap sonra memurdan fazla maaş al sonra hak hukuk de falan filan. Allah frst vrmsn

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Haber YorumlarıResul Demir:

Sen ne okudun kral :) ben işçiyim gel diplomalarımızı koyalım ortaya biz memurlar iyi zam aldığı zaman seviniyoruz da sizin neden zorunuza gidiyor memursun sen ne okumuş olabilirsin ben merak ediyorum

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Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

eleştireceksen doğru eleştir önce memur işçi ayırımı yapmak yanlış. İkinci olarak memura ikinci altı ay için enflasyon farkı ile birlikte %15 verildi e bunun ilk altı ayıda da var etti mi sana %30 üzeri. Bu ülkede enflasyon rakamlarına haklı olarak kimse inanmıyor enflasyon kadar zam demek enflasyon altında ezilmek demek

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Haber YorumlarıAy Yıldız:

Arkadaşim senin maasin 50-60 bin işçinin maaşı 35 bin.. Nasıl kıyaslama yapıyorsun vicdanın mi kurudu..hastanelerde o temizlik işcilerinin yaptığını 100 bin TL ye yapmazsinn.. Biraz insanca yorum yapinn

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Haber YorumlarıYalcin Kocer:

İşinizi bile işçiler yapıyor okumaksa 7.üniversiteyi okuyacağım

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