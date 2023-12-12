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6. Nazilli Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı Hazırlıkları Tamamlandı

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde 16-19 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 6. Nazilli Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı'nın son hazırlıkları tamamlandı. Fuar, tarım makineleri ve ekipmanları, tarımsal hizmetler, organik tarım ürünleri, seracılık ve bahçecilik ürünleri ve tarım destek teknolojileri gibi kategorilerde yer alacak.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 16-19 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 6. Nazilli Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı'nın son hazırlıkları tamamlandı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) yurt içi fuar takviminde yer alan ve bu yıl 16-19 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 6. Nazilli Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı öncesi hazırlıkların durumu değerlendirilerek fuar takvimi beklenmeye başladı.

Fuar öncesi Nazilli Öğretmenevi ve ASO'da gerçekleştirilen son toplantıya Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy başta olmak üzere Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Ertürk, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Caner Özkul, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Sunay Güler, Nazilli Ticaret Odası Başkanı Nuri Aslan, kurum ve kuruluşların müdürleri katıldı.

Fuar için stantlar yetmedi

Fuar için yapılan son koordinasyon kurulu toplantısında alınan ortak kararda: "6. Nazilli Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı; 6 bin 500 metrekare kapalı alan olmak üzere 75'in üzerinde firmanın yer alacağı 3 bin 500 metrekare stant ile katılımcılarını ve ziyaretçilerini misafir etmeye hazırdır. Ege bölgesinin tarım ve hayvancılıkta öncü ilçelerinden Nazilli'de geleneksel hale gelmiş Nazilli Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarını kendi kategorisinde en başarılı fuarlar arasında yer alması için seferber oldu. Seçkin firmaların yer aldığı fuarda stant alanları yetmediği için fuar alanı çevresindeki ara yollar trafiğe kapatılarak katılımcı firmaların kullanımına hazır hale getirildi. 16-19 Aralık 2023 tarihleri arasında düzenlenecek olan fuarın sabah açılış saati 10.00, kapanış saati ise gece 23.00'de olacaktır. Fuarlar arasında nadir görülen bu uygulama ile tarlasında, bahçesinde gündüz çalışıp da akşamları fuarı ziyaret edebilmesi için çiftçilerimize özel bir uygulama yapılmıştır. Fuar kapsamında yer alan genel kategoriler; tarım makineleri ve ekipmanları, tarımsal hizmetler, organik tarım ürünleri, seracılık ve bahçecilik ürünleri ve tarım destek teknolojileri şeklindedir. Geçen yıl 50 binin üzerinde ziyaretçi ağırlayan fuarın bu yıl da bu sayının üzerine çıkacağı, tarımsal ve hayvansal ürünlerin yer aldığı bir fuar olarak önem kazanmaya, bölgesine değer katmaya devam edecektir" denildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Nazilli Aralık Aydın Tarım Etkinlik Ekonomi Güncel Haberler

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