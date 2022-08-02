500 ve 1000 TL'lik banknot çıkarılacağı iddiası
Sosyal medyada enflasyon nedeniyle Türk Lirası'nda yaşanan değer kaybından dolayı madeni ve kağıt parada yeni çalışma başlatıldığı öne sürülmüştü. İddialara göre 10 TL'lik madeni para, 500 ve 1000 TL'lik banknot çıkarılacağı iddia edildi. İddialarla ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den açıklama geldi. Nebati, "Hiçbir şekilde çalışma da yok, ihtiyaç da yok" dedi.
Türkiye, şu an kullanılan ve tedavüldeki en yüksek para birimi olan 200 TL ile 1 Ocak 2009 tarihinde tanışmıştı.
Son günlerde yüksek enflasyondan dolayı Türk Lirası'nda yaşanan değer kaybından dolayı 500 ve 1000 TL'lik banknot çıkarılacağı iddiası sosyal medyada gündem oldu. Birçok kişi konuyla ilgili paylaşım yaptı.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kabine toplantısının ardından 10 liralık madeni para, 500 ve 1000 liralık banknotların basılması hakkında açıklamalarda bulundu.
Konuşmasında şu anki ekonomik koşullarda böyle bir gelişmeye ihtiyacın olmadığını vurgulayan Bakan Nebati ortaya çıkan iddialar hakkında "Yanlış bilgi" ifadesini kullanarak, "Kesinlikle hiçbir şekilde bu yönde bir çalışma da ihtiyaç da yok" dedi.
""Sosyal medyada 10 TL'lik madeni para, 500 ve 1000 TL'lik banknot çıkarılacağı iddia edildi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati " "Hiçbir şekilde çalışma da yok, ihtiyaç da yok" diyerek iddiaları yalanladı.""