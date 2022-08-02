Türkiye, şu an kullanılan ve tedavüldeki en yüksek para birimi olan 200 TL ile 1 Ocak 2009 tarihinde tanışmıştı.

"500 ve 1000 TL'LİK BANKNOT ÇIKARILACAĞI İDDİA EDİLDİ

Son günlerde yüksek enflasyondan dolayı Türk Lirası'nda yaşanan değer kaybından dolayı 500 ve 1000 TL'lik banknot çıkarılacağı iddiası sosyal medyada gündem oldu. Birçok kişi konuyla ilgili paylaşım yaptı.

BAKAN NEBATİ İDDİALARI YALANLADI

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kabine toplantısının ardından 10 liralık madeni para, 500 ve 1000 liralık banknotların basılması hakkında açıklamalarda bulundu.

"ÇALIŞMA DA YOK İHTİYAÇ DA YOK"

Konuşmasında şu anki ekonomik koşullarda böyle bir gelişmeye ihtiyacın olmadığını vurgulayan Bakan Nebati ortaya çıkan iddialar hakkında "Yanlış bilgi" ifadesini kullanarak, "Kesinlikle hiçbir şekilde bu yönde bir çalışma da ihtiyaç da yok" dedi.