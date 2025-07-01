50 Yıldır Doğal Dondurma Üreten İbrahim Özdemir: Sağlık İçin Doğal Renklendirici Kullanıyoruz

50 Yıldır Doğal Dondurma Üreten İbrahim Özdemir: Sağlık İçin Doğal Renklendirici Kullanıyoruz
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'te 50 yıldır dondurma yapan İbrahim Özdemir, meyveli dondurmalarında doğal ve organik meyve kullanarak sağlıklı ürünler sunduklarını vurguladı. Özdemir, üretiminde sentetik renklendiricilerden kaçındıklarını ve dondurmalarının %100 gerçek meyveden yapıldığını belirtti.

Bilecik'te 50 yıldır dondurma satışı yapan İbrahim Özdemir, "Meyveli dondurma yaparken doğal renklendiriciler sağlık açısından bir risk oluşturmuyor ancak sentetik renklendiriciler sağlığı olumsuz etkileyebiliyor. Bizler ise bunu çözüm olarak doğal ve organik meyve kullanıyoruz" dedi.

İbrahim Özdemir, babasından devraldığı bu mesleği çocuğuna bırakmak istediğini söyledi. Günde 500 kilogram süt tükettiği iş yerinde mevsiminde aldığı meyvelerle daha çok çeşit yaptığım anlatan Özdemir, "Kaliteli bir dondurma için sütümüz geldi. Sütümüz salep ve şekerle karıştı. Önce soğutmaya alacağız ve sonrasında gerçek doğal meyvelerle dondurma yapımına hazırlayacağız. Burada 50 çeşit dondurma çeşidi yapıyoruz ve meyveli dondurmalarımız yüzde yüz gerçek meyvelerden yapılmakta. Bizim için insan sağlığı çok önemli. Zamanında alarak derin dondurucuda saklıyoruz, ondan sonra çıkarak dondurma yapıyoruz. Son günlerde çıkan haberlerde dondurmalarına katkı maddelerin konulduğu yönünde haberler çıktı. Bu maddeler meyveli dondurmaların renklendirilmesinde kullanılıyor. Doğal renklendiriciler sağlık açısından bir risk oluşturmuyor ancak sentetik renklendiriciler sağlığı olumsuz etkileyebiliyor. Örnek verelim, limonlu dondurma aldınız. Eğer onun rengi sapsarıysa, orada boya kullanıldığı bellidir. Çünkü limonu kattığınız zaman, renk beyazdan sarıya çok hafif döndürebilir ama sapsarı renk oluşmaz. Meyveli dondurma tüketilirken içinde sentetik renklendirici kullanılmadığından emin olunması gerekir" dedi.

"Ben 3'üncü kuşağım"

İbrahim Özdemir, kent merkezinde 4 Gölpazarı ilçesinde 1 olmak üzere 5 işyeri bulunduğu ve günlük 500 kilogram süt tükettiği anlatarak, "Bu yıl havalar biraz geç ısınınca bizimde işlerimiz yeni yeni arttı. 50 yıldır bu mesleği yapmaktayız, dedem İbrahim'den babam Bayram'a kalmış, babamdan da bana kaldı. Allah nasip edersen benden 4'Üncü kuşak olan çocuklarıma bırakmayı düşünüyorum. Burada en çok sade, kakaolu, tahinli en çok satılırken, çocuklar ise çilek, böğürtlen, limon ve sakızlı tercih ediyor" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Bahçeli, hastalığı sürecindeki iddialar hakkında ilk kez konuştu: Dublör kullanıyor diyenler...

Hastalığı sürecindeki iddialar hakkında ilk kez konuştu
Muhammed Yakut hayatını kaybetti

Muhammed Yakut hayatını kaybetti
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon! Tunç Soyer dahil onlarca kişi gözaltında

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon! Tunç Soyer gözaltında
Bakan Işıkhan en düşük emekli maaşına zam müjdesini verdi! İşte masadaki rakamlar

En düşük emekli maaşına zam müjdesi! İşte masadaki rakamlar
Mahalle sakinlerinden kamış isyanı: Bir kaç sene sonra köy kapanır

Kalem yapmak için ekildi, tüm köyü sardı! Dışarıya adım atamıyorlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çağatay Ulusoy'dan sezon finali sonrası radikal imaj değişikliği

Finalden hemen sonra gelen değişim gündem oldu
Leman: Mazlum Müslüman halkın haklılığı çizilmek istendi

İnfial yaratan çirkin karikatür için Leman'dan açıklama geldi
30 yaşında hayatını kaybeden Nihal Candan'ın annesinden yürek yakan paylaşım

Gelinlik giydiği fotoğrafı ilk kez paylaştı! Yazdığı not yürek yaktı
Tammy Abraham İstanbul'a geliyor! İşte uçağın iniş saati

KAP geldi! Dünyaca ünlü yıldız Beşiktaş için yola çıktı
Osimhen'in futbol oynadığı saha gündem oldu

Görüntüdeki ismin kim olduğunu duyunca şok olacaksınız
Market alışverişine giden kadın, poşeti gösterip isyan etti: Biz ülkece ne yaşıyoruz?

Market alışverişine giden kadın, poşeti gösterip isyan etti
Neden küstüğünü ilk kez anlattı! Ayşe Ekiz'den Beyza Huri Aydın hakkında bomba iddia

Ayşe Ekiz'den Beyza Huri Aydın hakkında bomba iddia
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.