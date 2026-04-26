Haberler

"5. Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları" sona erdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran: - "Bu buluşmaların, şehrimizin ve ülkemizin teknoloji odaklı kalkınma yolculuğuna önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum"

Ankara Ticaret Odasının (ATO), "Marka Yapan Zekalar, Yapay Zeka ile Buluşuyor" sloganıyla düzenlediği "5. Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları", iki gün süren programın ardından sona erdi.

ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, "Braind Conference" temasıyla ATO Congresium'da düzenlenen etkinlikte, yapay zekadan markalaşmaya, dijital dönüşümden kültürel üretime kadar 120'yi aşkın yerli ve yabancı konuşmacı yer aldı. Etkinliğe katılan kişi sayısı 50 bini aştı.

Etkinlik kapsamında 70'in üzerinde eğitmen ve akademisyen, 8 ayrı salonda 40'ı aşkın eğitim programı düzenledi. "CANVA: Yapay Zeka Ekosistemi", "Google Developer Türkiye-Dağınık Yapay Zeka Kullanımından Entegre Sistemlere" gibi başlıklarda gerçekleşen eğitimlere yaklaşık 3 bin kişi katıldı.

ASELSAN, Türk Telekom, Ziraat Bankası, ROKETSAN ve TUSAŞ'ın sponsorluğunda gerçekleştirilen eğitimleri tamamlayan öğrencilere katılım belgesi verildi.

Fuar alanındaki üniversiteler, teknokentler, savunma sanayisi ve teknoloji firmalarına ait stantlar ile interaktif deneyim alanları ve robot gösterileri ziyaretçilerin ilgisini çekti. ATO'nun standında, uluslararası arenada ödül kazanan ATONET Akıllı Asistan ile diğer çalışmalar tanıtıldı.

"Hedefimiz teknolojiyi üretime, katma değere ve markalaşmaya dönüştürmek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ATO Başkanı Gürsel Baran, yapay zekanın artık sadece bir teknoloji başlığı değil, iş dünyasından sanata, eğitimden üretime kadar hayatın her alanını dönüştüren itici bir güç haline geldiğini bildirdi.

Baran, yerli ve yabancı çok sayıda değerli ismin katkısıyla iki gün boyunca ortaya çıkan fikirlerin, Türkiye'nin bu dönüşümde yön veren ülkelerden biri olabileceğini bir kez daha gösterdiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Özellikle gençlerimizin yoğun ilgisi ve eğitim programlarına katılımı bize umut verdi. Ankara iş dünyası olarak hedefimiz, bu potansiyeli doğru okuyup, üyelerimizi bu yeni çağa en güçlü şekilde hazırlamak, teknolojiyi üretime, katma değere ve markalaşmaya dönüştürmek. Bu buluşmaların, şehrimizin ve ülkemizin teknoloji odaklı kalkınma yolculuğuna önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum."

Kaynak: AA / Mehmet Can Toptaş
Saldırgandan ilk ifade: Hedefim Trump yönetimiydi

Trump'ın yemeğinde silah sesleri! Saldırganın ilk ifadesi ortaya çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Almanya, bir mayın arama gemisini Akdeniz'e sevk edecek

Kolları sıvadılar! Avrupa'nın dev ülkesinden beklenmedik İran kararı
Melike Şahin'den yeni yaşa yeni imaj! Kullanıcılar ikiye bölündü

Saçlarını kısacık kestirdi! Yeni imajı kullanıcıları ikiye böldü
Herkesin kafasını karıştıran hakem: Gerçek mi yoksa yapay zeka mı?

Herkesin kafasını karıştıran hakem!
Dur ihtarına uymayan hırsız aracının lastikleri indirilerek yakalandı

Dur ihtarına uymayan hırsız hayatı boyunca unutmayacağı cezayı yedi

Almanya, bir mayın arama gemisini Akdeniz'e sevk edecek

Kolları sıvadılar! Avrupa'nın dev ülkesinden beklenmedik İran kararı
'Midemi aldırdım' deyince yanlış anlaşıldı! İşte Bergüzar Korel'in 20 kilo verdiği sırrı

"Midemi aldırdım" deyince yanlış anlaşıldı! İşte 20 kilo verdiği sırrı
İran'ın eski büyükelçisinin Avrupa'daki lüks yaşamı eleştirilerin odağında

Ülkesi 56 gündür ateş altında, o Avrupa’da gününü gün ediyor!