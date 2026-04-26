"5. Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları" sona erdi

Ankara Ticaret Odasının (ATO), "Marka Yapan Zekalar, Yapay Zeka ile Buluşuyor" sloganıyla düzenlediği "5. Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları", iki gün süren programın ardından sona erdi.

ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, "Braind Conference" temasıyla ATO Congresium'da düzenlenen etkinlikte, yapay zekadan markalaşmaya, dijital dönüşümden kültürel üretime kadar 120'yi aşkın yerli ve yabancı konuşmacı yer aldı. Etkinliğe katılan kişi sayısı 50 bini aştı.

Etkinlik kapsamında 70'in üzerinde eğitmen ve akademisyen, 8 ayrı salonda 40'ı aşkın eğitim programı düzenledi. "CANVA: Yapay Zeka Ekosistemi", "Google Developer Türkiye-Dağınık Yapay Zeka Kullanımından Entegre Sistemlere" gibi başlıklarda gerçekleşen eğitimlere yaklaşık 3 bin kişi katıldı.

ASELSAN, Türk Telekom, Ziraat Bankası, ROKETSAN ve TUSAŞ'ın sponsorluğunda gerçekleştirilen eğitimleri tamamlayan öğrencilere katılım belgesi verildi.

Fuar alanındaki üniversiteler, teknokentler, savunma sanayisi ve teknoloji firmalarına ait stantlar ile interaktif deneyim alanları ve robot gösterileri ziyaretçilerin ilgisini çekti. ATO'nun standında, uluslararası arenada ödül kazanan ATONET Akıllı Asistan ile diğer çalışmalar tanıtıldı.

"Hedefimiz teknolojiyi üretime, katma değere ve markalaşmaya dönüştürmek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ATO Başkanı Gürsel Baran, yapay zekanın artık sadece bir teknoloji başlığı değil, iş dünyasından sanata, eğitimden üretime kadar hayatın her alanını dönüştüren itici bir güç haline geldiğini bildirdi.

Baran, yerli ve yabancı çok sayıda değerli ismin katkısıyla iki gün boyunca ortaya çıkan fikirlerin, Türkiye'nin bu dönüşümde yön veren ülkelerden biri olabileceğini bir kez daha gösterdiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Özellikle gençlerimizin yoğun ilgisi ve eğitim programlarına katılımı bize umut verdi. Ankara iş dünyası olarak hedefimiz, bu potansiyeli doğru okuyup, üyelerimizi bu yeni çağa en güçlü şekilde hazırlamak, teknolojiyi üretime, katma değere ve markalaşmaya dönüştürmek. Bu buluşmaların, şehrimizin ve ülkemizin teknoloji odaklı kalkınma yolculuğuna önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum."