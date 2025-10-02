4TeCH, A-Tech Fuarı'nda Yerli Akıllı Sayaç Çözümlerini Tanıtıyor

4TeCH, İstanbul'da düzenlenen A-Tech Fuarı'nda yerli üretim akıllı sayaçlarını uluslararası sektör temsilcileriyle buluşturuyor. 4 Ekim tarihine kadar İstanbul Fuar Merkezi'nde sürecek etkinlikte, Markanın TEDAŞ onaylı ve inovatif sayaçları ön plana çıkıyor.

Yüksek teknoloji odaklı çözümleriyle enerji sektöründe dikkat çeken 4TeCH, İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen A-Tech Fuarı'nda yeni nesil yerli sayaç çözümlerini sergiliyor. Akıllı bina teknolojileri ve elektrik sistemleri alanında dünyanın dört bir yanından sektör profesyonellerini bir araya getiren fuarda, şirketin Şanlıurfa'daki modern fabrikasında ürettiği Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) onaylı sayaçlar da yer alıyor. Şirket, hem standart hem de özel tip sayaçlarla dijital enerji yönetiminde güçlü çözümler sunuyor.

"Müşterinin sahadaki ihtiyaçlarına odaklanıyoruz"

Şirket, fuarda monofaze ve trifaze sayaçlarının yanı sıra, Dicle Elektrik için özel olarak geliştirdiği yatay sayaç modellerini ve yüksek hızlı 4G haberleşme ünitesini de tanıtıyor. Zorlu saha koşullarında çalışabilen sayaçlar, kaçak kullanımla mücadelede önemli bir rol üstleniyor. Konuyla ilgili değerlendirme yapan Dicle Kök Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ekrem Mıhcı, "Ürünlerimizi geliştirirken sadece teknik şartnamelere değil, müşterilerin sahadaki ihtiyaçlarına hızlı çözümler sunuyoruz. Özellikle Dicle Elektrik için ürettiğimiz yatay sayaçlar, bölgede kayıp-kaçakla mücadelede çok ciddi katkı sağlıyor. Şimdi de ulusal başarılarımızı global pazara taşıyoruz" dedi.

Yerli üretim fark oluşturuyor

TEDAŞ onaylı 'MASS Monofaze' modeliyle 21 elektrik dağıtım şirketine satış hazırlıklarını sürdüren 4TeCH, fuarda bu modeliyle de ilgi görüyor. Şirketin Şanlıurfa'daki üretim tesisiyse bölgedeki ilk ve tek elektronik üretim merkezi olma özelliğini taşıyor. Yerli üretimle hem kaliteli hem de ihtiyaca yönelik ürünler geliştirdiklerini belirten Mıhcı, "Türkiye'nin önde gelen dağıtım şirketleriyle çalışarak edindiğimiz saha deneyimlerini inovasyonla birleştiriyoruz" şeklinde konuştu.

Şirket, önümüzdeki dönemde savunma sanayisine yönelik ürünler geliştirmeyi de hedefliyor. Sayaç ve veri iletim teknolojileriyle öne çıkan şirket, sürdürülebilir ve akıllı enerji altyapılarında çözüm ortağı olarak konumlanıyor. - İSTANBUL