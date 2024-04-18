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39 katlı Torun Tower Ofis binası Denizbank'a satıldı

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İstanbul Şişli'de bulunan Büyükdere Caddesi'nde yükselen Torunlar GYO'ya ait 39 katlı Torun Tower Ofis binası 11.6 milyar lira + KDV'ye Denizbank'a satıldı. Söz konusu satış işlemi hakkında dün akşam saatlerinde KAP'a açıklama yapıldı.

Torunlar GYO portföyünde bulunan ve Denizbank tarafından genel müdürlük binası olarak kullanılan Torun Tower Ofis binasının 11.6 milyar TL artı KDV bedelle Denizbank tarafından satın alındığını duyurdu.

KAP'A AÇIKLAMA YAPILDI

Şirketten Çarşamba akşamı KAP'a yapılan açıklamada, taşınmazın, belirlenen 12.4 milyar TL + KDV değerleme üzerinden yüzde 6.57 iskonto ile satıldığı kaydedildi.

BİNANIN GEÇMİŞİ

Tasarruf Sigorta Mevduatı Fonu (TMSF) 2003 yılında İmar Bankası'ndaki yolsuzlukların yarattığı kamu zararını telafi etmek için Uzan ailesinin tüm mal varlığına el koydu. Fon'a devredilen mallar arasında Uzanların Şişli Esentepe'deki Telsim arsası da vardı. Uzun yıllar bu araziye Türkiye'nin en yüksek binasını yapmak için imar izni almaya çalışan Uzanlar'ın arsası 2004 yılında yine yönetimi Fon'da olan Bayındırbank'a satıldı.

Uzanlar'dan TMSF'ye, Fon'dan da Bayındırbank'a geçen Telsim arsası 2005 yılında bir kez daha satışa sunuldu. İhaleyi Hüsnü Özyeğin'in sahibi olduğu Finans Gayrimenkul adlı şirket 41 milyon 750 bin liralık teklifiyle kazandı. Ancak ihale şartnamesine bugüne kadar ihalelerde pek görülmemiş "en yüksek teklifin yüzde 10 daha fazlasını öneren kuruluşun yeni teklifi değerlendirmeye alınır" ifadesi eklenmişti. İhaleyi kaybeden Torunlar bu maddeyi gündeme getirerek ihalenin bir kez daha yapılmasını sağladı. İkinci ihalede Özyeğin teklifi yükseltmedi ve Torunlar 45 milyon 925 bin liralık teklifle arsanın yeni sahibi oldu.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi

Büyükdere Caddesi Denizbank İstanbul Şişli Finans Ekonomi Haberler

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