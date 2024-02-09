Üye Girişi
Haberler

37. Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi, evrensel tüketici haklarını ele alacak

Güncelleme:

23 Şubat'ta başlayacak olan 37. Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi, evrensel insan hakları ve tüketici hakları ihlallerini değerlendirecek. Zirvede, tüketiciye ürün ve hizmet sunan markaların yanı sıra bürokrasi, siyaset, medya ve sanat dünyasının önemli temsilcileri yer alacak.

37. Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi 23 Şubat'ta Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ınaçılış konuşmalarıyla başlayacak. Tüketici Kalite Zirvesi ,evrensel insan hakları vetüketicihakları ihlallerinidile getirmek ve çözüm önerilerini paylaşmak üzere toplanıyor. Zirveye tüketiciye ürün ve hizmet sunan markaların yanı sıra bürokrasi ,siyaset, medya ve sanat dünyasının önemli temsilcileri katılım sağlayacak.

ZİRVEDE, KALİTENİN YAYGINLAŞTIRILMASI İÇİN ADIMLAR ATILACAK

Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi, tüketici memnuniyetinin ve kalitenin yaygınlaştırılması adına ekonomiye yön veren simaların, ulusal ve dünya çapında iş insanlarının tanışmasına, dünya barışının sağlanmasına,kaynaşmasına yeni ortaklıkların ve atılımların doğmasına vesile oluyor.

37. Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi, evrensel tüketici haklarını ele alacak

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygınlaşması ile tüm ezberlerin bir bir bozulduğu Enformasyon Çağı'nda iş dünyasının dönüşümünün, tüketicilerin taleplerinin değerlendirileceği 37. Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi 23 Şubat'tadavetlilerini bekliyor.

37. Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi, evrensel tüketici haklarını ele alacak

37.Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi'ndekikatılımcılardan bazıları şöyle;

  • Zbigniew Roch – EBCA Başkanı
  • Bendevi Palandöken – TESK Genel Başkanı
  • Prof.Dr.AygünAttar –Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi
  • Cabir Doko – Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Siyasi Sistem ve Topluluklararası İlişkilerBakanvekili
  • Prof.Dr.Uğur Özgöker- İstanbul Arel Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı
  • Dr.Necip Uludağ –Alfa InvesmentUK
  • Kemal Geçer – Starling Grup Ceo
  • Erdal Tüfekçi – Gıda Perakendecileri DerneğiYKB
  • Kutay Kartallıoğlu – Carrefour Ceo
  • Alp Önder Pamukçu- Koçtaş Yönetim Kurulu Üyesi
  • Prof.Dr.Emre Alkin-İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörü
  • Ferhat Bozçelik – DMW Başkanı
Haberler.com / Eymen Dursun - Ekonomi

İnsan Hakları Hukuk Yaşam Dünya Ekonomi Haberler

Bakmadan Geçme

Survivor neden yok? 9 Şubat Cuma Survivor neden yayınlanmadı? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 9 Şubat 2024 Bursa su kesintisi listesi! Kızılcık Şerbeti CANLI İZLE! Show TV Kızılcık Şerbeti 50. bölüm canlı izle! Kızılcık Şerbeti son bölümde neler oldu? Show TV Canlı izle! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 9 Şubat 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Yalı Çapkını CANLI İZLE! 9 Şubat Yalı Çapkını 57. bölüm CANLI YAYIN! Yalı Çapkını FULL İZLE! Arka Sokaklar CANLI izle! 9 Şubat Cuma KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 9 Şubat 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 9 Şubat 2024 Ankara su kesintisi listesi! Alper Gezeravcı Dünya'ya döndü mü? İlk Türk astronot döndü mü? GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN FİNALİNDE NE OLDU? Bileziği kim aldı, hangi gelin elendi? Serdar Dursun Fenerbahçe'ye geri mi döndü? Serdar Dursun kiralandı mı, bonservisi alındı mı? ADAÇAYI FAYDALARI NELER? Adaçayı yağı ne işe yarar, nasıl kullanılır? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 9 Şubat GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? Bugün (9 Şubat) altın fiyatları yükseldi mi? SURVIVOR YARIŞMACILARININ HAFTALIK KAZANÇLARI NE KADAR? | Turabi, Poyraz, Ogeday ve Nagihan ne kadar kazanıyor?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title