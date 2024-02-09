37. Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi, evrensel tüketici haklarını ele alacak

37. Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi 23 Şubat'ta Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ınaçılış konuşmalarıyla başlayacak. Tüketici Kalite Zirvesi ,evrensel insan hakları vetüketicihakları ihlallerinidile getirmek ve çözüm önerilerini paylaşmak üzere toplanıyor. Zirveye tüketiciye ürün ve hizmet sunan markaların yanı sıra bürokrasi ,siyaset, medya ve sanat dünyasının önemli temsilcileri katılım sağlayacak.

ZİRVEDE, KALİTENİN YAYGINLAŞTIRILMASI İÇİN ADIMLAR ATILACAK

Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi, tüketici memnuniyetinin ve kalitenin yaygınlaştırılması adına ekonomiye yön veren simaların, ulusal ve dünya çapında iş insanlarının tanışmasına, dünya barışının sağlanmasına,kaynaşmasına yeni ortaklıkların ve atılımların doğmasına vesile oluyor.

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygınlaşması ile tüm ezberlerin bir bir bozulduğu Enformasyon Çağı'nda iş dünyasının dönüşümünün, tüketicilerin taleplerinin değerlendirileceği 37. Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi 23 Şubat'tadavetlilerini bekliyor.

37.Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi'ndekikatılımcılardan bazıları şöyle;