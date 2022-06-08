3600 ek gösterge kararı sonrası emekli olmak isteyenlere uyarı: İkramiyeden yararlanmak için 15 Ocak'ı bekleyin - Haberler

3600 ek gösterge kararı sonrası emekli olmak isteyenlere uyarı: İkramiyeden yararlanmak için 15 Ocak'ı bekleyin
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamaya göre, kamu çalışanlarına 600 puan ek gösterge uygulaması 15 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek. Bu tarihten önce dilekçe verenler 40 bin liranın üzerindeki emeklilik ikramiyesinden yararlanamayacak. Emeklilik planı olanların, emekli ikramiyesi artışından faydalanabilmek için bu tarihe dikkat etmesi gerekiyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, önceki gün yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından açıkladığı ek göstergeyle ilgili kanun teklifinin gelecek günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulması ve yaz tatiline girmeden önce yasalaştırılması bekleniyor. Ancak kanun 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek.
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihteki tüm emekliler, ek gösterge artışından 15 Ocak'tan itibaren yararlanmaya başlayacaklar. Dolayısıyla bu yıl içinde emekli olanlar emekli aylığındaki artıştan gelecek yıl ocak ayından itibaren yararlanacaklar.
Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, buna karşılık, bu yıl içinde emekli olanlar emekli ikramiyesindeki artıştan ise hiçbir şekilde yararlanamayacaklar. Kanuna göre, emekli ikramiyesi, emekli olunan tarihte yürürlükte bulunan ek göstergeye göre ödeniyor.
Ek gösterge artışı 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe gireceği için, mecbur kalınmadıkça emeklilik dilekçelerinin bu tarihe kadar bekletilmesi gerekir. Emeklilik dilekçesini 14 Ocak 2023 tarihinde verenler dahi ikramiye bakımından ek gösterge artışından yararlanamazlar.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası 3600 ek göstergenin ayrıntılarını açıklamıştı. Buna göre, tüm memurların ek göstergelerinde '600 puan' artış olacak. Erdoğan, ''Genel müdür yardımcılarının ek göstergeleri 3600'den 4400'e, şube müdürü, ilçe müdürü seviyesindeki yöneticilerin 2200'den 3000'e çıkacak'' demişti. Erdoğan, ek göstergesi 3600'e çıkan 30 yıllık hizmeti bulunan bir memurun emekli aylığının bin 234 ile bin 391 lira arasında, emekli ikramiyesinin ise 44 bin 500 ile 50 bin 150 lira arasında artacağını açıklamıştı.