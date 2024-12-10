3 trilyon dolarlık altın bulundu

Son dönemde Bitcoin yatırımlarıyla gündeme gelen El Salvador, yer altı kaynaklarından da faydalanmak için seferberlik başlattı.

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele ülkenin çıkarılmamış 3 trilyon dolar değerinde altın rezervi olduğunu açıklayarak "Bu miktar GSYH'mizin yüzde 8000'ininden fazla. Bunun yanında ülkemizde 4. endüstri devriminde kullanılan kobalt, nikel, lityum gibi mineralleri de tespit ettik" açıklamasında bulundu.

NASIL HESAPLANDI?

Bukele'nin 3 trilyon dolarlık tahmini ülkede son gerçekleştirilen çalışmalara dayanıyor. Buna göre altın bulunma potansiyeli olan alanların yüzde 4'ünde bugüne kadar 50 milyon ons altın rezervi tespit edildi. El Salvador hükümeti buradan yola çıkarak ülkedeki toplam rezervin değerinin 3 trilyon dolar olduğu öngörüsünde bulundu.

"DOĞANIN KORUNMASI GEREKTİĞİNİN FARKINDAYIZ"

Düzenlenen mitingde El Slavador'da bugüne kadar madenciliğin yasaklandığını hatırlatan Bukele "Doğanın korunması gerektiğinin farkındayız. Ancak bazı işlemler doğayı yok etmeden de gerçekleştirilebilir. Madencilik ve kazıyı dünyada yasaklayan tek ülkeyiz. Ülkemizi geliştirmek zorundayız. Madencilik ülkenin sadece yüzde 1'inde yapılacak. Evlerimiz yakınında madenler olmayacak. Madenler kimseyi rahatsız etmeyecek" ifadelerini kullandı.

Bu arada Bukele X üzerinden konuyla ilgili değerlendirmede bulunan bir kullanıcıya da dikkat çeken bir cevap verdi.

"YARINLAR YOKMUŞCASINA SEYRELTECEĞİZ"

Söz konusu kullanıcı "El Salvador, çıkarıldığında yeryüzündeki altın arzını büyük ölçüde 'seyreltecek' trilyonlarca dolarlık altın yatakları keşfetti. Bu, Bitcoin'de yaşanamaz çünkü kodu açık kaynaklıdır, herkes 21 milyon BTC'den fazlasının asla olmayacağını görebilir ve yeni arz yaklaşık her dört yılda bir yarıya iner" yorumunda bulunurken Bukele'nin cevabı şöyle oldu:

"BUNU YARINLAR YOKMUŞCASINA SEYRELTECEĞİZ"

Burada seyreltmekten kastedilen arzın çok artarak altın birim fiyatının düşmesi. Şu anda dolaşımdaki altının küresel ölçekte toplam piyasa değerinin 18 trilyon dolar olduğu hesaplanıyor Eğer El Salvador'un tahminleri doğru çıkarsa bu toplam arzın yaklaşık yüzde 16.6 artması anlamına geliyor.