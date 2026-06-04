TVF: İslami Finansın Büyümesini Desteklemede Kararlıyız

Türkiye Varlık Fonu (TVF) Genel Müdürü Salim Arda Ermut, İslami finansı uzun vadeli stratejilerinin önemli bir parçası olarak gördüklerini belirterek, "Önümüzdeki dönemde İslami finansın büyümesini destekleme konusunda kararlıyız." dedi.

Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve AlBaraka Zirve Serisi kapsamında İstanbul Finans Merkezi Halkbank Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen 3. Küresel İslami Ekonomi Zirvesi'nin ikinci günü gerçekleştiriliyor.

Zirvenin bugünkü açılış etkinliğinde konuşan Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Ermut, zirvede dünyanın farklı yerlerinden politika yapıcıların, finansal kurumların, yatırımcıların, iş dünyası liderlerinin ve akademisyenlerin bir araya geldiğini kaydederek, böyle bir toplantı için İstanbul'un çok anlamlı olduğunu söyledi.

Türkiye Varlık Fonu için İstanbul Finans Merkezi'nin (İFM) uzun vadeli bir vizyonun parçası olduğunu dile getiren Ermut, "İFM 2023'ten bu yana ciddi ilerlemeler kaydetti. Ciddi kamu kuruluşları, düzenleyici otoriteler bu merkezde konuşlandırıldı. Bugün yaklaşık 20 bin kişiye ev sahipliği yapıyor. Profesyoneller aynı şekilde burada büyümeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Ermut, yatırım süreçlerinin hızlanması için İstanbul Finans Merkezi'nde başlatılan "Tek Durak Ofis" hizmetinin yatırımları hızlandıracağını, basitleştireceğini ve daha etkili hale getireceğini belirterek, İFM'nin kalbinde güven, erişilebilirlik ve kalitenin bulunduğunu anlattı.

"İslami finansın büyümesini destekleme konusunda kararlıyız"

Salim Arda Ermut, küresel ekonomide son yıllarda yaşanan olumsuzluklardan bahsederek, İslami finansın üretken faaliyetleri desteklediğini ve uzun vadeli kalkınmayı mümkün hale getirdiğini söyledi.

İslami ekonominin sermayeyi yalnızca finansal bir araç olarak değil değer yaratan bir şey olarak gördüğünü, girişimciliği ve üretken faaliyetleri desteklediğini, daha geniş anlamda sosyal esenliğe katkı sunduğunu anlatan Ermut, şeffaflığın ve etik sorumluluğun yalnızca Müslüman toplulukları ilgilendirmediğini, küresel sistemin içinde önemini her geçen gün arttığını anlattı.

Ermut, son 2 yılda ciddi büyüklükte İslami finans işlemleri gerçekleştirdiklerini kaydederek, "Türkiye Varlık Fonu olarak İslami finansı uzun vadeli stratejimizin önemli bir parçası olarak görüyoruz." diye konuştu.

Türkiye Varlık Fonu'na bağlı şirketlerin İslami finans alanında sağladığı uluslararası kaynaklardan bahseden Ermut, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu gelişmeler İslami finansın uzun vadeli sermaye açısından Türkiye için ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bu vizyonla Türkiye Katılım Sigorta ve Türkiye Katılım Hayat'ı da katılımı desteklemek için kurduk. Dünyanın farklı yerlerinden uluslararası kuruluşlarla ortaklığı destekliyoruz. Çünkü inanıyoruz ki İslami finansın geleceği güçlü, kapsayıcı ve küresel olarak bağlantılı bir finansal ekosistemin kuruluşuna bağlı. Önümüzdeki dönemde İslami finansın büyümesini destekleme konusunda kararlıyız."

Ermut, İslami finansın alternatif bir finansman kaynağından daha fazlası olduğunu kaydederek, "Sermayeyi yeniden düşünme biçimi. Üretkenliği, sorumluluğu ve toplum için değer yaratmayı destekliyor. Bugün artık daha dayanıklı, daha kapsayıcı ve sürdürülebilir bir finansal sisteme katkı sunmak durumundayız." dedi.

"İslam İşbirliği Teşkilatı içinde ticareti artırmak istiyoruz"

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, uzun süredir çaba sarf ederek bu etkinliği düzenlediklerini belirterek, bu kadar çeşitlilik içeren bir grupla birlikte olmanın sağlayacağı katkılardan bahsetti.

Son bir yılda Türkiye'de İslami finans alanında güzel gelişmeler yaşandığını dile getiren Dağlıoğlu, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisinin 4 kilit alana odaklandığını, bunlardan ilkinin "uluslararasılaştırma" olduğunu, Türkiye'deki İslami finansı uluslararası alanla eşleştirmeye çalıştıklarını, bu kapsamda Körfez ülkelerine, Birleşik Krallık'a, Malezya'ya ve Endonezya'ya son bir yılda çeşitli ziyaretler gerçekleştirdiklerini anlattı.

Dağlıoğlu, son yıllarda Türkiye'de düzenledikleri uluslararası etkinliklere değinerek, "Körfez ülkelerini İslami ekonomi açısından yakın dostlar olarak belirledik. Güneydoğu Asya, Afrika, Türkistan ve Orta Asya ülkeleri ile de elbette ilişkiler kuracağız. Doğu Avrupa ve Balkan ülkeleri ile de bu konuda ilişki kuracağız." dedi.

Türk firmalarının İslami finansal enstrümanlarına erişiminin önemli bir konu olduğunu vurgulayan Dağlıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Uluslararası piyasalara geniş ölçekli bir erişimden ve sukuk ihracından bahsediyorum. Bu alanda İslami finans enstrümanlarına inşallah kurumsal katılımlar artacaktır. Diğer önemli bir proje de aslında belki biraz erken bunu söylemek ama İslam İşbirliği Teşkilatı içinde ticareti artırmak istiyoruz. Bir görev gücü oluşturduk. Prof. Dr. Mehmet Bulut liderliğinde olacak bu görev gücü. Bazı FinTek araçlarına odaklanacağız ve İslami finans araçlarını kullanacağız."

"Kalkınma bankalarının verilerini bir platformda toplamak istiyoruz"

Ahmet Burak Dağlıoğlu, odaklandıkları ikinci alanın "strateji gelişimi" olduğunu belirterek, "Önümüzdeki dönemde İslami finans stratejisinde İslam Kalkınma Bankası Grubu ile çalışmaya devam edeceğiz. Yıl sonunda somut bir dokümantasyon olacak. Üçüncü olarak da ekosistemin kalkınmasına ve gelişimine odaklanıyoruz." diye konuştu.

İstanbul Finans Merkezi'nde açılan "Tek Durak Ofis" hizmetinin detaylarını paylaşan Dağlıoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Altyapı ve kapasite inşası bizim için son derece önemli. İki haber var bununla alakalı. Birincisi önümüzdeki hafta gelecek. Bir açık veri bankası oluşturmak istiyoruz. Bu, kalkınma bankalarının verilerine dair olacak. İslami finansla alakalı veri konusu karşımıza çıktı. Dijital bir platform oluşturarak sermaye piyasalarıyla alakalı erişilebilir tüm bilgileri bir araya getiren ve herkesi ilgilendiren şeyler olacak. Önemli bir konu da kapasite inşası. Yeni yetenek gelişimine de odaklanıyoruz. Eğitim çalışmaları yapan çok sayıda STK var. Biz de onlarla ortaklık yapıyoruz."

Dağlıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeniliklerle İstanbul Finans Merkezi'nde yeni teşvik döneminin başladığını anımsatarak, "Özel fonlara odaklanacağız ve bunların Türkiye'de konumlanması için çaba sarf edeceğiz. Eğer sermayeyi Türkiye'ye taşırsanız herhangi bir vergisi olmayacak. 20 yıllık zaman zarfında gelir vergisi de aynı şekilde olmayacak. Birçok başka konu da pakette yer alacak." şeklinde konuştu.