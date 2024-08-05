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29 yıllık firma iflas eşiğinde: Tekstil devi konkordato ilan etti

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Gaziantep merkezli Karaca Tekstil Sanayi, mali sıkıntılar nedeniyle konkordato ilan etti. 1995 yılında kurulan halı üreticisi firma Türkiye'nin en büyük 100 ihracatçı firması arasındaydı.

Gaziantep merkezli Karaca Tekstil Sanayi, 1995 yılından beri bölgenin en önemli halı üreticisi firmasıydı. Karaca Tekstil, yıllık 4 milyon metrekare üzerinde üretim yapıyordu.

Ekonomik sıkıntılar nedeniyle 29 yıllık dev halı firması, konkordato ilan etmek zorunda kaldı. Gaziantep 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından verilen 1 yıllık konkordato kararı ile mali yapılanmasını yeniden düzenleme sürecine girdi.

KONKORDATO NEDİR?

Batık durumdaki şirketlerin borçlarını karşılayabilecekleri koşullar dâhilinde ödemek için alacaklılarıyla mahkemelerce yaptıkları anlaşmadır.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi

Gaziantep Gaziantep Türkiye İş Dünyası Finans Ekonomi Haberler

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Yorumlar (2)

NURETTİN BAĞCI:

Günaydın devlet bu tarz firmalarının son 15 yılın dökümanı incelemesi lazım ALLAH bilir İsviçre bankalarında kaç milyon dolarları vardır

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O:

Eski zamanlarda köyde konkordato yerine ne yapardık acaba ? Galiba "konkordato" demek "yorulup dinlenmek" mi anlamına geliyor ?

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