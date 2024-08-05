29 yıllık firma iflas eşiğinde: Tekstil devi konkordato ilan etti
Gaziantep merkezli Karaca Tekstil Sanayi, mali sıkıntılar nedeniyle konkordato ilan etti. 1995 yılında kurulan halı üreticisi firma Türkiye'nin en büyük 100 ihracatçı firması arasındaydı.
Gaziantep merkezli Karaca Tekstil Sanayi, 1995 yılından beri bölgenin en önemli halı üreticisi firmasıydı. Karaca Tekstil, yıllık 4 milyon metrekare üzerinde üretim yapıyordu.
Ekonomik sıkıntılar nedeniyle 29 yıllık dev halı firması, konkordato ilan etmek zorunda kaldı. Gaziantep 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından verilen 1 yıllık konkordato kararı ile mali yapılanmasını yeniden düzenleme sürecine girdi.
KONKORDATO NEDİR?
Batık durumdaki şirketlerin borçlarını karşılayabilecekleri koşullar dâhilinde ödemek için alacaklılarıyla mahkemelerce yaptıkları anlaşmadır.