26. İş Dünyası Zirvesi Antalya'da Gerçekleşti

Batı Akdeniz Sanayici İş Dünyası Federasyonu (BAKSİFED) ile Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) işbirliğiyle düzenlenen 26. İş Dünyası Zirvesi Antalya'da gerçekleştirildi.

Kemer ilçesindeki bir otelde düzenlenen zirvede, Türkiye ekonomisinin 2026 yılı hedefleri, küresel ekonomik dönüşümlerin Türkiye'ye etkileri, bölgesel kalkınma modelleri, dijital ve yeşil dönüşüm süreçleri ele alındı.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, zirvedeki konuşmasında, Türkiye'nin kişi başına düşen milli gelirinin bugün 18 bin doları geçtiğini söyledi.

Birçok krizler ve felaketler yaşadıklarını ama hiçbir şeyin kendilerini yollarından döndüremediğini kaydeden Şahin, "1929 yılında dünya tarihinin gördüğü en büyük finansal kriz yaşandı. Türkiye ise çok hızlı şekilde bir formül bularak 'karma ekonomi' modelini geliştirdi, hızlı reaksiyon aldı ve bu zorlukları aşacak çözümleri üretti. Pandemi öncesinde Türkiye ne turist sayısı ne de gelir bakımından dünya turizminde ilk 10'daydı. Bugün ise en fazla turist çeken ilk 5 ülke arasındayız. Çünkü pandemi döneminde doğru hamleler yaparak krizi fırsata çevirdik." dedi.

Dünya tarihinin her döneminde zorluklar ve dönüşümler bulunduğuna dikkati çeken Şahin, yeni teknolojilerin dünyayı değiştirdiğini, bugün ise yapay zekanın bütün formülleri değiştirdiğini ifade etti.

Ülke olarak değişime hazırlıklı olunması gerektiğini vurgulayan Şahin, şöyle konuştu:

"Güçlü yanlarımızı daha da güçlendireceğiz. Kamu sektörü de özel sektör de buna göre kendini yenilemek zorunda. Bu alana yatırım yapılmazsa yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalınabilir. Sanayi, çalışmak, üretmek, katma değer oluşturmak ve büyümek anlamına geliyor. Sizler milli bir ruhla çalışıyorsunuz, durmadan mücadele ediyorsunuz. Bu dönüşümü daha ileri taşımak ve kişi başı verimliliği artırmak zorundayız. Bu fırsatları hep birlikte başaracak potansiyele, güce ve çalışkanlığa sahibiz. Çünkü Atatürk'ün dediği gibi Cumhuriyet çalışkan evlatlarının omuzlarında yükselecektir."

"İhracatı Anadolu sathında bir kalkınma yolculuğuna dönüştürmeliyiz"

TÜRKONFED Başkanı Süleyman Sönmez ise bugün bazı sektörlerde tökezlemeler olsa dahi otomotiv, beyaz eşya ve savunma sanayisinde bölgenin lideri olduklarını, milli gelirin dörtte birinin sanayiden elde edildiğini kaydetti.

Fiyat rekabeti içinde oldukları Çin'de yüksek teknolojili ürün ihracat payının yüzde 30'a dayandığını, bu oranın kendilerinde ise yüzde 3-4 seviyesinde kaldığını belirten Sönmez, şunları dile getirdi:

"Sanayide biz üretiyoruz, kar başkasının hanesine yazılıyor. Biz sanayi ham maddesi satıyoruz, ihracat pazarlarımızdaki iş ortaklarımız bunun üzerine inovasyonu, tasarımı ve markalaşmayı ekleyerek kendi milli gelirlerine bizimkinin katbekat fazlasını kazandırıyor. AR-GE harcamalarımızı yüzde 1,5'ten yüzde 3,5 seviyesine taşıyarak agresif bir yüksek teknoloji atılımını ve ara malı üretiminde millileşme hamlesini başlatmamız gerekiyor.

İhracatı belli sektörlerdeki sayılı şirketin başarısı olmaktan çıkarıp Anadolu sathında bir kalkınma yolculuğuna dönüştürmeliyiz. Tüm şirketlerin ortak kullanabileceği AR-GE ve inovasyon merkezlerini hem bizzat kurmalı hem de kurulmasını talep etmeliyiz. Birbirimizden öğrenme ve rekabet kültürünü geliştirebilmeliyiz. Türk diasporası aracılığıyla Silikon Vadisi, Berlin, Singapur, Dubai gibi teknoloji merkezleriyle daha güçlü bağlar kurmalıyız."

Konuşmaların ardından Şahin, TÜRKONFED Başkanı Sönmez'e plaket verdi, katılımcılarla toplu fotoğraf çektirdi.

Zirveye, Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, ATSO Meclis Başkanı Ahmet Öztürk, BAKSİFED Başkanı Mustafa Cengiz ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve iş dünyası temsilcileri katıldı.