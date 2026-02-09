Haberler

250 milyonluk tesis için imzalar atıldı! İstanbul'daki fabrikada bu ilçeye taşınacak

250 milyonluk tesis için imzalar atıldı! İstanbul'daki fabrikada bu ilçeye taşınacak
Çankırı'da Çerkeş Organize Sanayi Bölgesi'nde 250 milyon liralık yeni yatırım için imzalar atıldı. Kurulacak çanta üretim tesisinde ilk etapta 100 kişiye istihdam sağlanması hedefleniyor. Ayrıca firma, İstanbul'daki üretim faaliyetlerini yeni tesisle birlikte Çerkeş'e taşıyacak.

  • Çankırı'nın Çerkeş ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'ne 250 milyon TL'lik bir yatırım için sözleşme imzalandı.
  • Projede, çanta üretimi yapacak firmaya 12 bin 762 metrekarelik arsa tahsis edildi ve İstanbul'daki üretim hattı Çerkeş'e taşınacak.
  • Yatırımın ilk aşamasında 100 kişiye istihdam sağlanması planlanıyor.

Çankırı'nın Çerkeş ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) 250 milyon TL'lik yeni yatırım için sözleşme imzalandı. Proje kapsamında, çanta üretimi yapacak firmaya 12 bin 762 metrekarelik arsa tahsis edildi.

ÜRETİM HATTI İSTANBUL'DAN ÇERKEŞ'E TAŞINACAK

İlk etapta 4 bin metrekare kapalı alana sahip bir üretim tesisi kurulması planlanıyor. İstanbul'daki üretim faaliyetlerinin de yeni tesisle birlikte Çerkeş'e taşınması öngörülüyor.

"BU YATIRIMIN ASIL SAHİBİ ÇERKEŞ HALKIDIR"

OSB ve Belediye Başkanı Hasan Sopacı ise yatırımın ilçe ekonomisine katkı sağlayacağını ifade ederek, "Yapılan her yatırım bizim için son derece değerli ve önemlidir; ancak bu yatırımın asıl sahibi Çerkeş halkıdır. Bugün imzalarımızı attık, hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyoruz. Bundan sonraki süreç yatırımcı firmamıza aittir. Söz konusu firma, gençlere ve çocuklara yönelik son derece kıymetli üretimler gerçekleştirmektedir." diye konuştu.

100 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLAYACAK

Yatırımcı iş adamı İbrahim Kılınç, ilk aşamada 100 kişilik istihdam oluşturmayı planladıklarını, ilerleyen süreçte bu sayının artırılacağını belirtti. Kılınç, "Çerkeş'te güçlü bir istihdam oluşturarak üretim ve ticari faaliyetlerimize devam etmek istiyoruz. İlk etapta 100 kişilik istihdam sağlamayı, ilerleyen süreçte ise bu sayıyı daha da artırmayı hedefliyoruz." dedi.

