25. İntermob Fuarı Mobilya Yan Sanayi ve Aksesuarları Sektörünü Buluşturuyor

RX Tüyap tarafından, Mobilya Aksesuar Sanayicileri Derneği (MAKSDER) iş birliği ve Ticaret Bakanlığı'nın destekleri ile gerçekleşen 25. İntermob Fuarı, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde ziyaretçilerini bekliyor. Fuar, mobilya yan sanayi ve aksesuarları sektörünün lider firmalarına ev sahipliği yapacak.

RX Tüyap tarafından, Mobilya Aksesuar Sanayicileri Derneği (MAKSDER) iş birliği ve Ticaret Bakanlığı'nın destekleri ile gerçekleşen 25. İntermob Fuarı, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde ziyaretçilerini bekliyor.

Tüyap açıklamasına göre, fuar, mobilya yan sanayi ve aksesuarları sektörünün lider firmalarına ev sahipliği yapacak.

Türkiye içinden ve dışından 550'den fazla firma ve firma temsilcisinin yer aldığı fuarı, Avrupa, Balkanlar, Afrika, Orta Asya ve Orta Doğu ülkeleri başta olmak üzere geniş bir coğrafyadan Türkiye dahil 120 ülkeden 40 bin nitelikli sektör profesyonelinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Tüyap Fuarcılık Grubu'nun 44 yıllık deneyimi ile Tüyap yurt dışı ofislerinin yoğun tanıtım çalışmaları ve Ticaret Bakanlığı'nın destekleriyle birlikte, fuara birçok farklı ülkeden VIP ziyaretçi de katılacak.

İntermob, alanında Avrupa'nın ilk üç büyük fuarından biri ve Avrasya'nın ise en büyük ve en kapsamlı ihtisas fuarı olarak geleceğe ilham veren tasarımlara ve yeni iş bağlantılarının kurulmasına olanak sağlıyor.

120 bin metrekarelik kapalı alanda gerçekleşen fuarda, orman ürünleri, yonga levha, kapak, panel, profil kaplama, kenar bandı, mobilya aksesuarları ve sistemleri, mobilya kimyasalları, boyalar, yapıştırıcılar, üretim malzemeleri ve ekipmanları ile döşemelik malzeme ve ekipmanları, kumaş ve sünger kesme makineleri alanlarında, bu yıl metrekare olarak yüzde 50 büyüme başarısıyla, 381 yerli, 173'ü yabancı firma ve firma temsilcisi ürünlerini 3 Ekim'e kadar fuar ziyaretçileri ile buluşturacak.

"Çevre dostu uygulamalar sergileniyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen RX Tüyap Genel Müdürü Berkan Öner, Cumhuriyet'in 100. yılında 25. kez düzenledikleri İntermob'un, Avrasya'nın en prestijli mobilya yan sanayi fuarı olduğunun belirterek, şunları kaydetti:

"İntermob, katılımcı firmaların çevre dostu uygulamalarını, malzemelerini ve teknolojilerini sergileyerek, mobilya ve ahşap endüstrisindeki girişimlere ilham kaynağı oluşturuyor. Bu yıl daha fazla ziyaretçi, daha fazla firma ve daha geniş ürün grubuyla daha verimli bir fuar dönemi hedefliyoruz. 30'u aşkın ülkeden 300 civarında alım heyetimiz bulunuyor. 40 bin ziyaretçi öngörümüzün yaklaşık yüzde 20'sini yabancı ziyaretçiler oluşturuyor."

MAKSDER Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Çınar da MAKSDER ve RX Tüyap arasındaki iş birliğinin hem sektöre hem de İntermob Fuarı'na güç ve değer kattığını ifade ederek, Türk mobilya aksesuar sektörünün dünya çapında tanınır hale geldiğini ve bu başarının fuarda kendini gösterdiğini belirtti.