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23. Uluslararası İran Elektrik Endüstrisi Fuarı Devam Ediyor

İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen 23. Uluslararası İran Elektrik Endüstrisi Fuarı, elektrik endüstrisinde faaliyet gösteren birçok ülkeden firmaların katılımıyla devam ediyor. Fuar, elektrik endüstrisinde kullanılan ham madde ve yan ürünlerin sergilendiği ve uluslararası işbirliklerinin geliştirildiği bir platform olarak hizmet veriyor. Fuar, 17 Kasım Cuma gününe kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.