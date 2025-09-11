Haberler

2026 yılında asgari ücret ne kadar olacak? İlk kez rakam telaffuz edildi

2026 yılında asgari ücret ne kadar olacak? İlk kez rakam telaffuz edildi
Morgan Stanley, 2026'da asgari ücrete yüzde 20-25 aralığında zam beklendiğini açıkladı. Bu oran gerçekleşirse net asgari ücret 26 bin 524 ila 27 bin 630 lira arasında olacak. Geçtiğimiz yılki zammı da doğru tahmin eden banka, bu yılki öngörüsüyle çalışanlarda hayal kırıklığı yarattı.

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2026 asgari ücret artışıyla ilgili dikkat çeken bir tahmin geldi. ABD merkezli yatırım bankası Morgan Stanley, yeni yılda asgari ücrete yüzde 20-25 aralığında zam yapılabileceğini açıkladı.

GEÇEN YILKİ ZAMMI DA DOĞRU TAHMİN ETMİŞTİ

Morgan Stanley, geçtiğimiz yıl Ocak ayında yapılan zammı doğru tahmin etmişti. Bu yıl da Türkiye'ye yaptığı ziyaretlerde kamu ve özel sektör temsilcileriyle görüşen banka, enflasyon hedefleriyle uyumlu olarak yeni yılda yüzde 20-25 bandında artış öngörüyor. Buna göre, yüzde 20'lik zam senaryosunda asgari ücret 26 bin 524 liraya, yüzde 25'lik zamda ise 27 bin 630 liraya yükselecek.

VATANDAŞLAR HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADI

Yüksek enflasyon karşısında maaşların hızla erimesi, çalışanlarda ara zam beklentisini artırmıştı. Ancak 2025 yılı için asgari ücrete ek zam yapılmaması, gözleri 2026'ya çevirdi. Morgan Stanley'nin tahminleri ise beklenenin altında kalınca çalışanlar arasında hayal kırıklığı yarattı.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücret, her yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın çağrısıyla toplanan komisyon; işçi, işveren ve devlet temsilcilerinden oluşuyor. Ekonomik koşullar, enflasyon oranları ve yaşam maliyetleri dikkate alınarak belirlenen asgari ücret, oy çokluğuyla kesinleşiyor.

2025 İÇİN BELİRLENEN RAKAM

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2025 yılı için asgari ücreti şu şekilde açıklamıştı:

  • Brüt Aylık Ücret: 26.005,50 TL
  • Net Aylık Ücret: 22.104,67 TL

Yeni yıl için yapılacak zam oranı, milyonlarca çalışan tarafından merakla bekleniyor.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıOrhan Yüksel:

:)) 35 in altı yıkım demek ,bizde esnaflık yaptık %40 kazanarak ev bark sahibi olduk çalışanımızı üzmedik. Şimdiki esnaf %300 kazansa ağlıyor.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
