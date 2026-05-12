Yaş çay alım fiyatı kilogram başına 35 lira olarak belirlendi

Güncelleme:
Tarım ve Orman Bakanlığı, 2026 yılı yaş çay alım fiyatını kilogram başına 35 lira olarak açıkladı. Geçen yılki yaş çay rekoltesinin 1 milyon 340 bin ton olduğu belirtildi.

ÇAYKUR'un 2025'te 49 yaş çay fabrikasında 823 bin ton yaş çay alımı yaptığına işaret edilen açıklamada, "ÇAYKUR, bu yıl ortalama aynı miktarda alım yapmayı hedeflemektedir. 2025 yılında kilogram başına 25,44 lira olan yaş çay bedeli 2026 yılı için 35 lira olarak belirlenmiştir. Üreticilerimize hayırlı ve bereketli olmasını dileriz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Mert Davut
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıHasan Yılmaz:

Hayvancılar için de destek verilsin çiftçilere hak vermeyi de yaparlarsa yeterli olur ama hayvan refahı ihmal ediliyorsa hepsi boş

Haber YorumlarıÖznur Göksoy:

35 liraya çıktı demek ama maliyetler daha çok arttı ya. Üretici kazanmıyo ki sonunda öyle bakıyon. Geçen sene 25 liraydı bunun açıklaması da yapılmadı doğru düzün. Sekuler devlet olsan yapardı daha iyi düzenlemeleri işte.

Haber YorumlarıMahmut Gürcüm:

Fiyat artışı güzel de... yeterli mi? Çiftçiler hala zor durumda. Atatürk döneminde tarım böyle değildi. Belli aralıklarla böyle hamleler yapılıyor ama kalıcı çözüm nerede? Umarım bu sefer işe yarar.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

