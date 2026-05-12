Yaş çay alım fiyatı 35 lira olarak belirlendi

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2026 yılı yaş çay alım fiyatının kilogram başına 35 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "2025 yılında yaş çay rekoltesi 1 milyon 340 bin ton olarak gerçekleşmiştir. ÇAYKUR 2025 yılında 49 yaş çay fabrikasında 823 bin ton yaş çay almış olup, bu yıl da ortalama aynı miktarda alım yapmayı hedeflemektedir. 2025 yılında 25 lira 44 kuruş olan yaş çay bedeli 2026 yılı için 35 lira olarak belirlenmiştir. Üreticilerimize hayırlı ve bereketli olmasını dileriz" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı