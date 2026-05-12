Yaş çay alım fiyatı 35 lira olarak belirlendi

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2026 yılı yaş çay alım fiyatını kilogram başına 35 lira olarak açıkladı. 2025 yılında 1 milyon 340 bin ton yaş çay rekoltesi gerçekleşirken, ÇAYKUR da bu yıl benzer miktarda alım yapmayı hedefliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "2025 yılında yaş çay rekoltesi 1 milyon 340 bin ton olarak gerçekleşmiştir. ÇAYKUR 2025 yılında 49 yaş çay fabrikasında 823 bin ton yaş çay almış olup, bu yıl da ortalama aynı miktarda alım yapmayı hedeflemektedir. 2025 yılında 25 lira 44 kuruş olan yaş çay bedeli 2026 yılı için 35 lira olarak belirlenmiştir. Üreticilerimize hayırlı ve bereketli olmasını dileriz" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSerap Pamuk:

yaa geçen sene 25 lira şu sene 35 lira diye bağırıyorlar bari böyle olsun hiç olmazsa bir artış var enflasyona bakın herşey iki katına çıktı çay da çıksın

Haber YorumlarıSabahattin Ateş:

Allahın rahmeti olsun Bakanlığa çiftçiler için biraz daha artırabilirlerdi çok zor şartlarda çalışıyor insanlar bu fiyat yeterli değer fiyattan alıma çıkarılması gerekiyordu inşallah üreticilerimiz bunu geçer

Haber YorumlarıEray Ataş:

35 lira mı ya çiftçi kardeş bunu kim ciddiye alıyor artık

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

