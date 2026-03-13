Haberler

Tüik: Ücretli Çalışan Sayısı Ocak Ayında Yıllık Yüzde 0,2 Arttı

Güncelleme:
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2026 yılı ocak ayında sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerinde ücretli çalışan sayısı toplamda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,2 artış gösterdi. Ancak sektörler arasında yıl bazında farklılıklar yaşandı.

TÜİK, ocak ayına ilişkin "Ücretli Çalışan İstatistikleri"ni açıkladı. Verilere göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2026 yılı ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,2 arttı. Ücretli çalışan sayısı geçen yılın aynı ayında 15 milyon 410 bin 257 kişi iken, ocak ayında 15 milyon 444 bin 683 kişiye yükseldi.

Verilerin alt detaylarına göre, sektörler arasında farklı yönlerde değişim yaşandı. Ocak ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 3,5 azalırken, inşaat sektöründe yüzde 0,3 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 2,3 arttı.

Öte yandan, aynı dönemde ücretli çalışan sayısı aylık bazda geriledi. Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 0,4 azaldı.

Ocak ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,5, inşaat sektöründe yüzde 2,1 azaldı, ticaret-hizmet sektöründe ise yüzde 0,1 arttı.

Kaynak: ANKA
